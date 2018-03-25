"Вырастут новые": появилось видео со сбривающим усы Грудининым

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин записал видео, на котором он сбривает усы. Запись опубликована на странице политика в Instagtam.
"Я дал слово и я его сдержал, хотя абсолютно убежден в том, что я и моя команда получили гораздо больше 15% голосов избирателей. Но с усами или без усов мы с Вами пойдем дальше. Победа будет за нами!" — написал Грудинин.
Ранее запись была опубликована на YouTube-канале доверенного лица политика Максима Шевченко. Телеведущий подчеркнул, что Грудинин пошел на этот шаг "в итоге личного спора" с видеоблогером Юрием Дудем, поэтому видео не является "политическим признанием" результатов выборов.
"Личное дело каждого"
При этом он отметил, что это решение Грудинина не обсуждалось на политбюро партии, так как наличие усов — "личное дело каждого". По мнению Зюганова, со временем у экс-кандидата в президенты вырастут не только усы, но и его авторитет.
"Легко!"
"Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого может потребовать только тот, кому он обещал", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, может ли он дать совет Грудинину, поскольку сам несколько лет назад находился в аналогичной курьезной ситуации.
Речь идет о споре с дочерью Елизаветой, которая взяла обещание с отца сбрить усы, если она успешно сдаст ЕГЭ. Елизавете удалось выиграть спор, после чего пресс-секретарь президента в 2014 году сбрил усы. Отвечая на вопрос, было ли ему тяжело выполнить тогда свое обещание дочери, Песков ответил: "Легко!".
"Усатое" пари
В соответствии с данными ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым. На следующий день после выборов Дудь напомнил подписчикам о пари, опубликовав фотографию советского бритвенного станка "Юбилейный" в футляре с комплектом бритвенных лезвий "Спутник".