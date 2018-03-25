"Вырастут новые": появилось видео со сбривающим усы Грудининым

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин записал видео, на котором он сбривает усы. Запись опубликована на странице политика в Instagtam.

Публикация от Грудинин Павел Николаевич (@grudinin_pn) 24 Мар 2018 в 7:11 PDT

"Я дал слово и я его сдержал, хотя абсолютно убежден в том, что я и моя команда получили гораздо больше 15% голосов избирателей. Но с усами или без усов мы с Вами пойдем дальше. Победа будет за нами!" — написал Грудинин.

Ранее запись была опубликована на YouTube-канале доверенного лица политика Максима Шевченко. Телеведущий подчеркнул, что Грудинин пошел на этот шаг "в итоге личного спора" с видеоблогером Юрием Дудем, поэтому видео не является "политическим признанием" результатов выборов.

"Личное дело каждого"

Решение Грудинина прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Ну, он мужчина у нас настоящий! Он держит слово. Усы вырастут новые. А если у тебя — ни мужества, ни совести нет — это уже никогда не появится", — сказал Зюганов, слова которого приводит "Комсомольская правда".

При этом он отметил, что это решение Грудинина не обсуждалось на политбюро партии, так как наличие усов — "личное дело каждого". По мнению Зюганова, со временем у экс-кандидата в президенты вырастут не только усы, но и его авторитет.

"Легко!"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отказался давать советы Грудинину по поводу усов, но при этом отметил, что ему легко было выполнить аналогичное обещание несколько лет назад.

"Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого может потребовать только тот, кому он обещал", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, может ли он дать совет Грудинину, поскольку сам несколько лет назад находился в аналогичной курьезной ситуации.

Речь идет о споре с дочерью Елизаветой, которая взяла обещание с отца сбрить усы, если она успешно сдаст ЕГЭ. Елизавете удалось выиграть спор, после чего пресс-секретарь президента в 2014 году сбрил усы. Отвечая на вопрос, было ли ему тяжело выполнить тогда свое обещание дочери, Песков ответил: "Легко!".

"Усатое" пари

Павел Грудинин и Юрий Дудь заключили пари еще в феврале: кандидат в президенты пообещал избавиться от усов, если получит на выборах меньше 15%, в противном случае блогер должен был побриться налысо.

В соответствии с данными ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым. На следующий день после выборов Дудь напомнил подписчикам о пари, опубликовав фотографию советского бритвенного станка "Юбилейный" в футляре с комплектом бритвенных лезвий "Спутник".