В состав инициативной группы по "Ядрово" вошла десятилетняя девочка

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Десятилетняя девочка Таня, получившая известность в интернете после митинга за закрытие полигона "Ядрово", стала членом инициативной группы по проблеме полигона, сообщает Телеграм-канал "Ядрово. Объективно".

"Инициативная группа вместе с и.о. главы района Андреем Вихаревым находятся на территории полигона ТБО "Ядрово" и осматривают старую карту полигона и новую карту. Им, как и было обещано, поставили на самой территории полигона палатку, в которой и будет проходить заседание рабочей группы. Девочка Таня вошла в инициативную группу и тоже осматривает полигон", — говорится в сообщении.

Десятилетняя Таня стала популярной в соцсетях после своего появления на митинге за закрытие полигона. На видео, которое разошлось в интернете, девочка показала пальцем на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, затем провела рукой по горлу. Чиновник в это время общался со взрослыми участниками митинга.

На территории подмосковной мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.