"Час Земли" в Петербурге: Эрмитаж и Главный штаб выключили подсветку зданий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Подсветку зданий Эрмитажа и Главного штаба отключили в Санкт-Петербурге в рамках акции "Час Земли", передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщили в ГУП "Ленсвет", с 20.30 до 21.30 в Северной столице отключена подсветка более 70 знаковых зданий и достопримечательностей, пяти ключевых мостов через Неву. В их числе такие объекты, как Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Смольный собор, Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты.

Также световое фасадное оформление отключено на ряде зданий по Невскому проспекту от Адмиралтейства до площади Восстания. Без подсветки остались здания, выходящие на Сенную площадь, а также телебашня, храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Шпалерной улице, Князь-Владимирский собор, Соборная мечеть и другие.

Крупнейшая в мире экологическая акция "Час Земли" походит в этом году 24 марта. Мероприятие традиционно проводится для того, чтобы привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, в знак неравнодушия к будущему планеты.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре в Москве — земной шар и слова "Россия сегодня" — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.