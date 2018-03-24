"Час Земли" в Петербурге: Эрмитаж и Главный штаб выключили подсветку зданий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Подсветку зданий Эрмитажа и Главного штаба отключили в Санкт-Петербурге в рамках акции "Час Земли", передает корреспондент РИА Новости.
Также световое фасадное оформление отключено на ряде зданий по Невскому проспекту от Адмиралтейства до площади Восстания. Без подсветки остались здания, выходящие на Сенную площадь, а также телебашня, храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Шпалерной улице, Князь-Владимирский собор, Соборная мечеть и другие.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре в Москве — земной шар и слова "Россия сегодня" — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.