В Москве подсветка почти двух тысяч зданий погасла в рамках "Часа Земли"

Дом на Котельнической набережной во время отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли. 24 марта 2018

Дом на Котельнической набережной во время отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли. 24 марта 2018

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Крупнейшая мировая экологическая акция "Час Земли" началась в Москве в десятый раз, в ходе неё погасла на один час подсветка столичных достопримечательностей, при этом в шестой раз выключено дополнительное освещение Кремля.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.

"Во время акции "Час Земли-2018", которая проходит под лозунгом "Голосуй за природу", участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту (России). Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России", — отметили в WWF.

В шестой раз в столичной акции участвует Кремль: ровно на час погасло внешнее освещение резиденции президента. В темноту также погрузились и соседствующие с Кремлем достопримечательности: Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ. Присоединились к "Часу Земли" и другие значимые учреждения: Дом правительства, здание Государственной думы, МГУ и Московский планетарий.

Кроме того, с 20.30 по 21.30 по местному времени на всех вокзалах российских железных дорог, включая малые вокзалы, отключены архитектурно-художественная подсветка зданий и дополнительное освещение в комнатах длительного отдыха и залах ожидания.

Москва погасла

В Москве выключили подсветку более 1,9 тысячи зданий, это на 200 зданий больше чем в 2017 году, заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, среди новых территорий и зданий — парк "Зарядье", а также основные здания Москва-Сити: деловой комплекс "Империя", башни "Федерация", "Око", "Город Столиц", "Меркурий Тауэр", торговый центр "Афимолл Сити" и другие. Полный список зданий с отключаемой подсветкой размещен на сайте www.mos.ru.

Он также напомнил, что в 2017 году на время акции погасла подсветка Московского Кремля, храма Христа Спасителя, стадиона "Лужники", Большого театра, Госдумы и Совета Федерации, зданий на Новом Арбате и Тверской улице, вокзалов, гостиниц, объектов культуры, павильонов ВДНХ, Останкинской башни, а также некоторых из башен Москва-Сити.

Москва присоединилась к акции в 2009 году. С каждым годом количество участников, поддерживающих эту важную экологическую инициативу, растет: в 2011–2012 годах отключалась подсветка на 70 зданиях, в 2013 году была отключена подсветка 120 зданий, в том числе впервые была отключена подсветка Московского Кремля. В 2014 году в Москве было отключено около 400 зданий, в 2015 году количество зданий было более 800, в 2016 году — 1,5 тысячи.