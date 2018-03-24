Собчак решила ехать в Крым без разрешения Украины

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Сети появился анонс бизнес-конференции в Алуште, ведущей которой станет бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. На публикацию обратил внимание журналист Дмитрий Ольшанский.

"27-29 апреля 2018 года, в Крыму, в Алуште, в спа-отеле "Море" состоится закрытая конференция "Бизнес на автопилоте". Ведущая конференции — Ксения Собчак", — написал он на своей странице в Facebook

Ольшанский указал на то, что телеведущая, ранее называвшая полуостров украинским, судя по всему, такой позиции больше не придерживается. По мнению журналиста, заявления Собчак о готовности посещать регион только с согласия Киева были исключительно частью ее предвыборной кампании.

"Выборы прошли, все — и можно расслабиться и перестать валять дурака? Люблю, когда политики так простодушно, по-детски врут" — отметил Ольшанский.

По неизвестным причинам упоминания о Собчак исчезли с сайта конференции после того, как на анонс обратили внимание СМИ. Блок, посвященный ведущему мероприятия, вообще убрали со страницы — теперь на ней осталась информация только об участниках. Тем не менее, исходную версию анонса можно увидеть в кэш-версии.

Кэш-версия страницы анонса бизнес-конференции в Алуште с участием Ксении Собчак Кэш-версия страницы анонса бизнес-конференции в Алуште с участием Ксении Собчак

После выдвижения своей кандидатуры на пост президента России Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией. При этом она подчеркнула, что большинство жителей полуострова хотят остаться в составе России, поэтому просто отдать его Украине "не получится".

В начале марта Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал запрос "политической шизофренией". По его мнению, это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании".

Позже Собчак попала в базу данных скандального сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.