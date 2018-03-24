Собчак решила ехать в Крым без разрешения Украины

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Сети появился анонс бизнес-конференции в Алуште, ведущей которой станет бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. На публикацию обратил внимание журналист Дмитрий Ольшанский.
Ольшанский указал на то, что телеведущая, ранее называвшая полуостров украинским, судя по всему, такой позиции больше не придерживается. По мнению журналиста, заявления Собчак о готовности посещать регион только с согласия Киева были исключительно частью ее предвыборной кампании.
"Выборы прошли, все — и можно расслабиться и перестать валять дурака? Люблю, когда политики так простодушно, по-детски врут" — отметил Ольшанский.
По неизвестным причинам упоминания о Собчак исчезли с сайта конференции после того, как на анонс обратили внимание СМИ. Блок, посвященный ведущему мероприятия, вообще убрали со страницы — теперь на ней осталась информация только об участниках. Тем не менее, исходную версию анонса можно увидеть в кэш-версии.
После выдвижения своей кандидатуры на пост президента России Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией. При этом она подчеркнула, что большинство жителей полуострова хотят остаться в составе России, поэтому просто отдать его Украине "не получится".
В начале марта Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал запрос "политической шизофренией". По его мнению, это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании".
Позже Собчак попала в базу данных скандального сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.