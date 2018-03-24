Грудинин сбрил усы и снял процесс на видео

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин записал видео, на котором он сбривает усы. Запись опубликована на YouTube-канале доверенного лица политика Максима Шевченко.

"Это видео является единственным оригинальным видео и изображением, утвержденным Павлом Грудининым", — отмечается в подписи к ролику.

Также Шевченко подчеркнул, что Грудинин пошел на этот шаг "в итоге личного спора" с видеоблогером Юрием Дудем, поэтому видео не является "политическим признанием" результатов выборов.

Ранее в Instagram-аккаунте бывшего кандидата, указанном на официальном сайте КПРФ, появилось фото, на котором у Грудинина нет усов. Снимок удалили в течение получаса.

Сам экс-кандидат в президенты отказался прокомментировать РИА Новости эту ситуацию, а в пресс-службе КПРФ заявили, что не имеют отношения к распространению снимка, и предложили дождаться официального подтверждения.

Грудинин и Дудь заключили пари еще в феврале: кандидат в президенты пообещал избавиться от усов, если получит на выборах меньше 15%, в противном случае блогер должен был побриться налысо.