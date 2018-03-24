Из волоколамской больницы выписали всех ранее госпитализированных детей

ВОЛОКОЛАМСК (Московская область), 24 мар — РИА Новости. Все 11 детей, поступивших на прошлой неделе в Волоколамске в больницу с различными жалобами после выброса свалочного газа с полигона, выписаны из стационара, сообщил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Все дети, госпитализированные на диагностическое обследование, а их было 11, на данный момент выписаны из стационара и находятся дома. Патологии нет, дети находятся на динамической наблюдении", — сказал Марков. Он добавил, что результаты взятых анализов на токсикологию оказались отрицательными. По мнению Маркова, массовое обращение жителей Волоколамска в поликлиники и больницы может быть вызвано различными причинами, в том числе ОРВИ или аллергией.

На территории подмосковного "Ядрово" в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.