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Общество

Эксперт оценил взрыв телебашни в Екатеринбурге на "троечку"

15:1624.03.2018
(обновлено: 15:18 24.03.2018)
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© Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСнос недостроенной телебашни в ЕкатеринбургеСнос недостроенной телебашни в Екатеринбурге
© Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заслуженный спасатель России, эксперт-взрывник Александр Гофштейн по просьбе РИА Новости прокомментировал плановый взрыв недостроенной телевизионной башни в Екатеринбурге.

Снос башни в Екатеринбурге показали на видео
Подрыв недостроенной телебашни в Екатеринбурге показали на видео
Долгострой, начатый в 1983 году и замороженный в 1991-м, обрушился на землю после планового взрыва в субботу в 9 утра по местному времени (7.00 мск) при большом скоплении местных жителей, пришедших в последний раз посмотреть на телебашню.

Гофштейн участвовал в уникальной, но похожей операции по подрыву обрушавшейся трубы на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе в 1991 году. Тогда труба надломилась и создала реальную угрозу ЧП на опасном предприятии. Эта операция попала в книгу рекордов Гиннесса, в ней отмечен руководивший группой альпинистов спасатель, Герой России Андрей Рожков.

Гофштейн отметил, что операция в Екатеринбурге не была сложной.

"В Екатеринбурге задача стояла другая — просто обрушить конструкцию, не сохранить от нее ничего. Она распадается тоже, как и в Уфе, на две неравноценные части. Хорошо, что башня упала, и не было никаких негативных последствий, никто не пострадал. Но создалась дополнительная техническая проблема — этот "зуб" тридцатиметровый, который остался на месте башни", — прокомментировал эксперт запись взрыва.

По его словам, нет уверенности, что проблема решена окончательно, собеседник агентства сомневается, что остаток башни удастся разобрать вручную, как об этом ранее сообщили власти.

"После завала телебашни создалась техническая проблема: тридцатиметровый монолитный полуразрушенный элемент с торчащими на арматуре осколками бетона вручную разобрать невозможно, его можно механически разобрать, но там есть стилобат в форме кольца, который будет мешать подъездам специальной техники, отсюда вопрос, есть ли в Екатеринбурге такая техника. Вручную это исключено. Повторный подрыв — тоже исключено. Никто не возьмет на себя смелость направить людей под торчащие куски бетона, и оптимизм по поводу двух недель, за которые собираются этот "зуб" разрушить, мне не совсем понятен", — заключил спасатель.

Работы на "троечку"

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Человек не мог пострадать при взрыве телебашни на Урале, заявили в УГМК
Собеседник РИА Новости назвал "недоработкой" схему с частичным подрывом башни.

"Думаю, что когда выбирали схему подрыва, ориентировались на служебную площадку, куда должна была упасть эта башня, и то, что она не вывалилась за эти пределы, уже замечательно, но то, что остался этот "зуб", это явная недоработка — оставить невзорванным и поврежденным такой объект — 30 метров — это высота девятиэтажного дома", — отметил Гофштейн.

По мнению эксперта, для демонтажа телебашни можно было использовать другую схему.

"На мой взгляд, нужна была другая схема обрушения с тем, чтобы разрушить ее до основания. По пятибалльной системе я бы оценил проведенную работу на троечку, не более того" — сказал он, добавив, что не считает выполненную работу сложной с технической точки зрения.

"Обрушение трубы или башни не суперсложная техническая задача. Обрушать сложно большие по площадям конструкции, разнородные по материалам, в окружении застройки, и там часто идет что-то не так, и на таком большом здании взрывы осуществляются последовательно, и предыдущий может повредить, затормозить следующие подрывы. Это часто случается из-за непредсказуемости обрушаемых объектов, это, как правило, объекты, вышедшие из строя, с дефектами конструкций: ржавая арматура, подточенный бетон, неравномерность почвы. А когда есть локальная точка как башня или труба, вроде бы все проще", — заключил он.

Недостроенная телебашня высотой 210 метров в центе Екатеринбурга. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Екатеринбурге сотни человек пришли посмотреть на подрыв телебашни
Также Гофштейн сравнил подрыв телебашни с операцией на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, прошедшей 27 лет назад:

"В Уфе была поставлена совершенно другая задача, нужно было убрать нависшую часть железобетонной трубы и эта задача достаточно сложная, нужно было сработать так, чтобы результаты взрыва не повлияли на прочность конструкции оставшейся. И та часть была уникальна тем, что опыта подобных работ у наших взрывников не было на тот период. Внизу было много трубопроводов, коммуникаций, избежать падения и сейсмических явлений было невозможно. Расчленить монолитную конструкцию очень трудно. Та операция, которая прошла в 1991 году, тем и красива для нас, что тяжелых последствий удалось избежать. Трубу сохранили, оголовок трубы обвалили, не повредив ничего на земле" — вспоминает спасатель.

Потеряли доминанту

Жители Екатеринбурга потеряли вместе с подрывом башни привлекательный объект, который можно было переоборудовать и сохранить, считает собеседник РИА Новости. По его мнению, не стоит сносить то, что можно переоборудовать под другие цели.

"Жаль, что жители Екатеринбурга лишились симпатичной доминанты, привлекательного объекта. Все, что сделано человеческими руками, на что затрачены человеческие ресурсы, не говоря о финансовых, оно не должно исчезать так пошло. Я взрывал четыре года назад канатную дорогу между Приднестровьем и Молдовой, аргументация там была лавинная. Инженеры, которые вместе со мной осматривали этот объект, согласились, что как канатная дорога эта штука и аварийная, но сделать там "Мост дружбы", мы бы там сделали. Ходили бы люди над Днестром и братались. И было жалко, что я разрушаю то, что создавалось людьми, и здесь тоже жалко. Главное, чтобы оно не пропадало втуне, трудно с этим мириться", — считает эксперт.

Он отметил, что башня в Екатеринбурге строилась по типовому проекту, который был воплощен в Баку, Таллине и Вильнюсе. Несмотря на это, он считает, что проект несостоявшейся башни в Екатеринбурге был своего рода "уникальной вещью".

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой в 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Недостроенная башня высотой почти в 220 метров была самым высоким сооружением в городе. В ней предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.

Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист". Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее в беседе с журналистами назвал телебашню "бетонной трубой", а то, что расположено на прилегающей к ней территории, — "кошмаром". По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

Жители Екатеринбурга активно протестовали против сноса телебашни. В четверг прошла акция "Обнимем нашу телебашню" за спасение телевышки. Собравшиеся горожане взялись за руки и пошли в две стороны, таким образом "обнимая" башню. В мероприятии принял участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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