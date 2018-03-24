Подрыв недостроенной телебашни в Екатеринбурге показали на видео

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Снос недостроенной телебашни, которая была самым высоким сооружением в Екатеринбурге, показали на видео.

На кадрах видно, как происходит взрыв, после чего в течение нескольких секунд башня падает и рушится. Высота здания составляла более 200 метров.

Как сообщила представитель "Уральской горно-металлургической компании" Нина Пелевина в Facebook , все прошло в штатном режиме. По ее словам, оставшуюся часть башни разберут за две недели.

"Башня частично обрушилась внутрь, частично легла четко на возведенную "подушку". А по сейсмике и уровню пыли и шума все прошло даже мягче, чем закладывали в проекте", — рассказала она.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году. По изначальному замыслу ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область, однако в 1991 году строительство было заморожено из-за перебоев с финансированием. Предполагалось, что в недостроенной башне будут устроены офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, но ни одна из идей так и не была реализована. Теперь на этом месте планируется построить ледовый дворец.