В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости, Ольга Ерачина. Недостроенную почти 220-метровую телебашню, которая была самым высоким сооружением в городе, в субботу взорвали в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Перед сносом гудок сирены дважды оповестил людей о взрыве. Спустя несколько минут прогремел взрыв, и башня обвалилась.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, но ни одна из идей так и не была реализована.

Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист". Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее в беседе с журналистами назвал телебашню "бетонной трубой", а то, что расположено на прилегающей к ней территории, — "кошмаром". По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

Жители Екатеринбурга активно протестовали против сноса телебашни. В четверг прошла акция "Обнимем нашу телебашню" за спасение телевышки. Собравшиеся горожане взялись за руки и пошли в две стороны, таким образом "обнимая" башню. В мероприятии принял участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Жители Екатеринбурга направляли президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа были направлены Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня "стала легендой" Екатеринбурга.

В пятницу три человека забрались на недостроенную телебашню, еще нескольких остановила охрана. По данным местного портала Е1.ru, они требовали провести городской референдум по поводу ее сноса. По данным полиции, в отношении руферов было возбуждено административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", штрафная санкция — 500 рублей.