В Екатеринбурге сотни человек пришли посмотреть на подрыв телебашни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости, Ольга Ерачина. Сотни человек утром в субботу пришли посмотреть на подрыв недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости с места события.

С утра в субботу в метро наблюдались толпы людей, как в часы пик. Сотни человек стремились в центр города, чтобы своими глазами увидеть взрыв телебашни. На месте много молодежи, также пришли родители с детьми. В 08.30 по местному времени (06.30 мск) прозвучала сирена, которая информировала людей о скором взрыве.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Сейчас недостроенная башня высотой почти 220 метров — самое высокое сооружение в городе. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована. По последней информации, на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист".

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК, один из учредителей акционерного общества, которое после ликвидации башни планирует построить на ее месте ледовую арену) Андрей Козицын в беседе с журналистами назвал телебашню "бетонной трубой", а то, что расположено на прилегающей к ней территории, "кошмаром". По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

Жители Екатеринбурга активно протестовали против сноса телебашни. В четверг прошла акция "Обнимем нашу телебашню". Собравшиеся горожане взялись за руки и пошли в две стороны, таким образом "обнимая" телевышку. В мероприятии принял участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

При этом жители Екатеринбурга направляли президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа были направлены Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня "стала легендой" Екатеринбурга.

В пятницу три человека забрались на недостроенную телебашню, еще нескольких остановила охрана. По данным местного портала Е1.ru, они требовали провести городской референдум по поводу ее сноса. Позже стало известно, что все трое спустились с телебашни. По данным полиции, в отношении руферов было возбуждено административное делопроизводство по статье "мелкое хулиганство", штрафная санкция — 500 рублей.

Две инициативные группы в пятницу также подали заявления о проведении референдума по вопросу о сносе телебашни в Екатеринбурге.