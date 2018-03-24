МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Населенным пунктам и объектам экономики в 12 регионах шести федеральных округов России в 2018 году может угрожать переход огня от природных пожаров и палов сухой травы, предупреждает Центр "Антистихия".

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

"Наибольшая вероятность ЧС и происшествий в связи с переходом огня от палов сухой растительности и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в 2018 году сохраняется на территории Сибирского (Забайкальский, Красноярский края, республики Бурятия, Хакасия, Иркутская область), Дальневосточного (Амурская область), Уральского (Свердловская, Челябинская области), Приволжского (Оренбургская область), Центрального (Рязанская, Тверская области) и Южного ФО (Волгоградская область), — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты уточняют, что точные параметры пожарной обстановки в 2018 году будут рассчитаны после таяния снега.