Более 500 учителей приехали в Чечню после приглашения Кадырова на работу

ГРОЗНЫЙ, 23 мар — РИА Новости. Власти Чечни принимают всевозможные меры для повышения качества преподавания русского языка и литературы в школах и учебных заведениях, в том числе приглашая носителей языка из российских городов, только за последние несколько лет на работу в Чечню из других регионов приехали свыше пятисот филологов, сообщил РИА Новости в пятницу министр образования и науки республики Исмаил Байханов.

В Чечне проблема нехватки учителей-предметников и, в частности, русского языка стоит особенно остро в связи с утечкой кадров после начала процессов в конце 90-х годов прошлого века и последовавшими затем военными действиями в регионе. Глава Чечни Рамзан Кадыров для решения проблемы несколько лет назад пригласил в Чечню учителей и других специалистов из разных городов России.

"Проблема качественного обучения русскому языку в школах республики практически решена, но это непрерывный процесс, мы не отказываемся от любой помощи и содействия в этом вопросе. За последние годы по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова работать в Чечню приехали более пятисот преподавателей русского языка из разных регионов России", — отметил министр.

По его словам, приезжие учителя в основном преподают в школах в горных районах, где особенно остро стоит проблема с русским языком.

"Учителя приезжают семьями. Они едут учить детей в высокогорные районы, с жильем у них проблем не бывает, во многих селах еще сохранились учительские дома, построенные еще в советское время, да и местные власти помогают", — рассказал министр.

По его словам, проблема нехватки филологов и других "предметников" решается также путем переподготовки кадров, целевым обучением выпускников Чечни по программе главы республики в лучших педвузах страны, системным взаимодействием с Федеральным институтом педагогических измерений(ФИПИ) по реализации программ профессионального развития педагогов, постоянным участием системы образования региона в пилотных проектах Минобрнауки. В Чечне учителя сдают тесты для определения предметной компетентности.

"По результатам тестирования выявляются предметные дефициты учителей и Институтом повышения квалификации разрабатываются модульные программы повышения квалификации для учителей, получивших "незачет", — говорит Байханов.

Только в 2016-2017 гг. обучение прошли более шести тысяч учителей русского языка.

Принятые меры, по словам Байханова, уже дают положительный эффект: результаты ЕГЭ по русскому языку показывают, что уровень подготовки выпускников несколько выше уровня знаний по другим предметам. За последний год результаты превзошли все предыдущие.

"Средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос с 35 в 2015 году до 53 в 2017 году. Также за последние три года в несколько раз уменьшилось количество выпускников, неуспешных в ЕГЭ по русскому языку", — отметил министр.