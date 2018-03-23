В "Единой России" раскритиковали депутата, назвавшего журналистов "слугами"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", бывший заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Ревенко назвал крайне возмутительной и некорректной позицию своего однопартийца Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов "слугами". Заявление Ревенко приводится на сайте партии.

"Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги-депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов "слугами". Она не имеет ничего общего с позицией "Единой России" и наших депутатов", — заявил Ревенко.

По словам депутата, партия "Единая Россия" всегда относилась к журналистам с исключительным уважением, а "бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии". "Это тяжелый труд людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества", — сказал Ревенко.

"Если кто-то этого не понимает, пожалуйста, обращайтесь в президиум Генсовета партии, мы вместе найдем понимание того, как нужно себя вести", — подытожил замсекретаря.

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Фатих Сибагатуллин в комментарии порталу "Реальное время" назвал журналистов "слугами" и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, "прижать хвосты".

"Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: "Если не нравится, пусть освещают в другом месте". Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу", — приводит портал слова депутата.

Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам Слуцкий назвал обвинения "поклепом". В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.

После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.