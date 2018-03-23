Депутат предложила Васильевой запустить проект по ремонту школ и детсадов

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ и координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа" Алена Аршинова предложила министерству образования запустить проект по ремонту старой инфраструктуры российских образовательных учреждений, сообщают в пресс-службе партии.
"Алена Аршинова предложила инициировать федеральный проект по комплексной модернизации устаревшей инфраструктуры в сфере образования, включающий в себя ремонт студенческих общежитий, учебных корпусов, школ и детских садов. Соответствующий запрос направлен на имя министра образования и науки РФ Ольги Васильевой", — заявили в пресс-службе.
"Данная проблема вышла на критический уровень, решать ее необходимо немедленно. В ряде ветхих студенческих общежитий проживание не только крайне опасно для жизни и здоровья, но и невыносимо по санитарно-эпидемиологическим условиям", — цитирует пресс-служба слова Аршиновой. В пояснение своих слов депутат напомнила, что из-за изношенной инфраструктуры стали учащаться случаи пожаров в студенческих общежитиях.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в сентябре 2017 года напомнил губернаторам, что помимо строительства новых школ, нельзя забывать о необходимости проводить капитальный ремонт находящихся в эксплуатации учебных заведений. В этот четверг глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что объем средств, необходимый для ремонта старых школ, составляет около 10 миллиардов рублей, для решения этой проблемы нужна отдельная федеральная программа.
Масштабная программа реконструкции, модернизации и строительства школ, на которую выделяются средства и из федерального бюджета, рассчитана на 2016-2025 годы и направлена, в том числе, на ликвидацию второй и третьей смены в российских школах.