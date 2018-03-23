Депутат предложила Васильевой запустить проект по ремонту школ и детсадов

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ и координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа" Алена Аршинова предложила министерству образования запустить проект по ремонту старой инфраструктуры российских образовательных учреждений, сообщают в пресс-службе партии.

"Алена Аршинова предложила инициировать федеральный проект по комплексной модернизации устаревшей инфраструктуры в сфере образования, включающий в себя ремонт студенческих общежитий, учебных корпусов, школ и детских садов. Соответствующий запрос направлен на имя министра образования и науки РФ Ольги Васильевой", — заявили в пресс-службе.

"Данная проблема вышла на критический уровень, решать ее необходимо немедленно. В ряде ветхих студенческих общежитий проживание не только крайне опасно для жизни и здоровья, но и невыносимо по санитарно-эпидемиологическим условиям", — цитирует пресс-служба слова Аршиновой. В пояснение своих слов депутат напомнила, что из-за изношенной инфраструктуры стали учащаться случаи пожаров в студенческих общежитиях.

В январе пожар произошел в общежитии Московского государственного университета на юго-западе Москвы. Проживающих там студентов успели вовремя эвакуировать. Немногим ранее возгорание произошло в общежитии военной академии в Москве, там также никто не пострадал. Причиной пожара стало замыкание электропроводки. В декабре пожар возник в общежитии РГГУ, проживающих там также удалось заблаговременно эвакуировать.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в сентябре 2017 года напомнил губернаторам, что помимо строительства новых школ, нельзя забывать о необходимости проводить капитальный ремонт находящихся в эксплуатации учебных заведений. В этот четверг глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что объем средств, необходимый для ремонта старых школ, составляет около 10 миллиардов рублей, для решения этой проблемы нужна отдельная федеральная программа.

В ноябре 2017 года министр сообщила, что объем финансирования строительства студенческих общежитий в 2018 году вырастет на 28% по сравнению с 2017 годом – до 3,9 миллиарда рублей. Кроме того, по ее словам, объем средств, выделяемых подведомственным организациям Минобрнауки для проведения капитального ремонта и приобретения оборудования, в 2018 году составит 13,7 миллиарда рублей, что на 3,3 миллиарда рублей больше, чем в 2017 году.

Масштабная программа реконструкции, модернизации и строительства школ, на которую выделяются средства и из федерального бюджета, рассчитана на 2016-2025 годы и направлена, в том числе, на ликвидацию второй и третьей смены в российских школах.