ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар — РИА Новости, Ольга Ерачина. Две инициативные группы в пятницу подали заявления о проведении референдума по вопросу о сносе телебашни в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости глава городского избиркома Илья Захаров.

Ранее сотрудников офисных зданий возле башни предупредили, что в субботу объект будут сносить. Екатеринбургский метрополитен внес коррективы в движение электропоездов 24 марта в связи со сносом телебашни. В пятницу три человека забрались на недостроенную телебашню, еще нескольких остановила охрана. По данным местного портала Е1.ru, они требовали провести городской референдум по поводу ее сноса.

"Две группы жителей подали такое заявление", — сказал Захаров в ответ на вопрос, действительно ли в избирком поступило заявление о проведении референдума о сносе телебашни.

Глава избирательной комиссии добавил, что рассмотреть заявления избирком планирует в течение 15 дней – несмотря на то, что башню, возможно, снесут уже в субботу. "Будем в понедельник работать с этими заявлениями, направим в миграционную службу, проверим адреса, создадим рабочую группу, проверим, была ли соблюдена процедура проведения, надлежащим ли образом документы оформлены. У нас 15 дней на это дается", — сказал Захаров.

При этом он уверен, что намерения заявителей – несерьезные, так как разговоры о сносе шли давно, а подали заявления в последний день перед сносом. "Можно было заранее все это подать, если уж так хотелось референдум назначить. Это, во-первых. А во-вторых, это все равно вопрос не местного значения… Поэтому в любом случае им отказано будет", — отметил глава избиркома.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Сейчас недостроенная башня высотой почти 220 метров — самое высокое сооружение в городе. На месте планируется построить новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист".