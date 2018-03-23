ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар — РИА Новости, Ольга Ерачина. Две инициативные группы в пятницу подали заявления о проведении референдума по вопросу о сносе телебашни в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости глава городского избиркома Илья Захаров.
"Две группы жителей подали такое заявление", — сказал Захаров в ответ на вопрос, действительно ли в избирком поступило заявление о проведении референдума о сносе телебашни.
Глава избирательной комиссии добавил, что рассмотреть заявления избирком планирует в течение 15 дней – несмотря на то, что башню, возможно, снесут уже в субботу. "Будем в понедельник работать с этими заявлениями, направим в миграционную службу, проверим адреса, создадим рабочую группу, проверим, была ли соблюдена процедура проведения, надлежащим ли образом документы оформлены. У нас 15 дней на это дается", — сказал Захаров.
Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Сейчас недостроенная башня высотой почти 220 метров — самое высокое сооружение в городе. На месте планируется построить новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист".