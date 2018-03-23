Декан Высшей школы телевидения МГУ выступил в защиту Слуцкого

НОВОСИБИРСК, 23 мар – РИА Новости. Руководство Гуманитарного института Новосибирского госуниверситета (НГУ) обсудит на специальной встрече со студентами слова приглашенного лектора — декана Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталия Третьякова, который в пятницу вступился за обвиненного в приставаниях депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Третьяков в пятницу выступил в НГУ с лекцией "Информационные войны". После ее окончания студенты задали лектору вопрос о его отношении к ситуации вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В ответ Третьяков заступился за депутата и, согласно записи, опубликованной каналом RTVI, заявил, что не исключает того, что Слуцкий "как любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщине, или если она в брюках была, и на какое-нибудь другое место…".

"НГУ широко практикует приглашения лекторов из ведущих вузов страны и мира, когда человек приезжает не отчитать семестр, а прочитать публичную лекцию или дать мастер-класс. Опираясь на авторитет лектора, обычно не запрашивается никакой предварительной программы и тем более невозможно предугадать план вопросов и ответов на них. Не вижу оснований для каких-либо разбирательств", — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы вуза Ольга Яковлева.

В то же время она признала, что студенты довольно заметно отреагировали на слова Третьякова, в связи с чем эту ситуацию планируется обсудить на специальной встрече.

"Руководство Гуманитарного факультета завтра встречается со студентами, чтобы проговорить и в том числе обсудить эту ситуацию с профессиональной стороны: что прозвучало, как к этому можно профессионально относиться. Это в первую очередь профессиональный разговор для будущих профессиональных журналистов. Мы не можем это проигнорировать, если студентов это задело", — сказала представитель вуза.

"Мы не можем нести ответственность за его (Третьякова) точку зрения, и наши студенты должны, в том числе, научиться слышать разные точки зрения и уметь на них реагировать. Это жизнь", — добавила Яковлева.

История скандала

Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.

После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ — это их право, при этом нижняя палата парламента открыта к работе с журналистским корпусом. Он добавил, что следствием заявлений о бойкотировании работы Госдумы является лишение их журналистов права прохода в здание нижней палаты парламента по постоянной аккредитации.