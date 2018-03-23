Войны между депутатами и прессой быть не должно, считают в Госдуме

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Депутат от КПРФ, зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Иванов считает, что и парламентарии, и журналисты работают на население России и войны между ними быть не должно.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Фатих Сибагатуллин в комментарии порталу "Реальное время" назвал журналистов "слугами" и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, "прижать хвосты".

"Я хотел бы, чтобы не было войны между прессой и депутатами, поскольку все работают на население Российской Федерации. По большому счету, все являются слугами народа: и те, кто избран людьми, и те, кто освещает деятельность избранных людьми, поэтому мне лично все это не нравится. Я хотел бы, чтобы скандалов, а тем более по такому поводу, вообще бы не было ни в Государственной Думе, ни в стране", — заявил Иванов РИА Новости.

Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.

После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.