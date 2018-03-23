Куйвашев призвал к осторожности при демонтаже телебашни в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал обеспечить безопасность при демонтаже недостроенной башни в Екатеринбурге, сообщил департамент информационной политики главы региона.

Ранее сотрудников офисных зданий возле башни предупредили, что в субботу объект будут сносить. Екатеринбургский метрополитен внес коррективы в движение электропоездов 24 марта в связи со сносом телебашни.

Куйвашев в пятницу заслушал доклады главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба и генерального директора УГМК-Холдинга, организатора сноса телебашни, Андрея Козицына о мерах, принятых для безопасного сноса объекта.

"Сегодня задача номер один – принять исчерпывающие меры, чтобы демонтаж прошел строго по расчетам специалистов, чтобы исключить саму возможность каких бы то ни было последствий для горожан, их имущества, расположенных рядом зданий и объектов инфраструктуры", – цитируются в сообщении слова Куйвашева.

По словам сити-менеджера Екатеринбурга Якоба, принято решение о перекрытии близлежащих улиц, ограничении движения общественного транспорта, в том числе и метрополитена, что позволит исключить появление людей и транспорта близ площадки в часы сноса.

Гендиректор УГМК Козицын в свою очередь отметил, что компания-подрядчик "Работы взрывные специальные" предварительно провела тщательные расчеты, моделирование падения фрагментов конструкции. В месте, куда упадет башня, подготовлена земляная подушка, а разлету мелких осколков бетона воспрепятствует специальная сетка, смонтированная вокруг ствола башни.

В ходе подготовки к демонтажу специалисты обошли все близлежащие здания, оценив состояние их конструкций, чтобы после сноса проконтролировать, имел ли он какие-то последствия. "Это современная технология, которая применяется по всему миру и прекрасно себя зарекомендовала. Причем у нас далеко не самый сложный объект, если изучить зарубежный опыт", – отметил гендиректор УГМК Холдинга. По его словам, ответственность компании, которая будет осуществлять демонтаж башни, застрахована.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Сейчас недостроенная башня высотой почти 220 метров — самое высокое сооружение в городе. На месте планируется построить новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист".