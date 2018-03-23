Неопасные цветные осадки уйдут из Сочи в ближайшие дни

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Цветные осадки, выпавшие в Сочи и других районах Краснодарского края, не опасны и скоро прекратятся из-за смены погоды, заявила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как сообщалось ранее, осадки в виде снега и дождя красного и бурого цвета выпали в пятницу утром в ряде районов Краснодарского края. По словам метеорологов, причиной "грязных" дождя и снега, выпавших в пятницу в Сочи, стали пыльные бури над севером Африки и пыльца цветущих растений.

"В Сочи погода скоро изменится – сегодня вечером ждут дожди, ночью ветер поменяется. Бывает, что африканскую пыль выносит на Ближний Восток, но в этом году пыль дотянулась до Сочи. Этому способствовала определённая синоптическая ситуация: юго-западный поток в тёплом секторе циклона", – сказала Макарова.

По её словам, в южных регионах страны, особенно на юге Дальнего Востока и Южной Сибири осенью и весной происходят такие переносы пыли, когда окрашивается снег, однако туда пыль приходит из Китая и Средней Азии. При этом она отметила, что большой опасности от переноса пыли нет.

"Это природное явление, мы мелкой пылью всегда дышим. В данном случае более высокая концентрация, но, думаю, что это не опасно. Большую опасность пыль представляет в районах Дальнего Востока, где случаются настоящие пыльные бури, которые идут стеной", – добавила Макарова.

По информации Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей (ФГБУ "СЦГМС ЧАМ"), в атмосферном воздухе Сочи действительно наблюдается повышенное по сравнению с обычным содержание взвешенных веществ, однако допустимые нормы не нарушены. Кроме того, по информации метеорологов, на черноморском побережье в настоящее время идет активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы, при выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли. В центре заверили, что явление носит природный характер, не несет угрозы населению города и экологии.