Первый канал опроверг заявления блогера Соболева о "Пусть говорят"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Первый канал доволен высокими рейтингами программы "Пусть говорят" и успехами ее ведущего Дмитрия Борисова, а заявление блогера Николая Соболева о том, что он якобы станет новым ведущим шоу, говорят о том, что "все-таки началась весна", сообщил РИА Новости представитель дирекции общественных связей телеканала.

Ранее популярный Youtube-блогер Николай Соболев в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте заявил, что с понедельника станет новым ведущим телепрограммы "Пусть говорят". Также в некоторых СМИ появилась информация о падении рейтингов передачи с Борисовым, заменившим Андрея Малахова.

"Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась. Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды "Пусть говорят", которые вывели проект в топ-20 лучших программ 2017 года с серьезным опережением предшественников и продолжают работать с впечатляющими результатами", — сказал собеседник агентства.

Одной из главных сенсаций лета прошлого года стал уход с Первого канала телеведущего Андрея Малахова. Он вел на канале программы "Пусть говорят" и "Сегодня вечером". С середины августа программу "Пусть говорят" вместо него ведет Дмитрий Борисов.