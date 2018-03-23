История о туристе помогла найти у берегов Крыма немецкий бомбардировщик

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Воспоминания жителей поселка Оленевка на западе Крыма о пожилом немецком туристе позволили обнаружить на глубине более 40 километров немецкий бомбардировщик, затонувший у берегов полуострова. Об этом рассказал на пресс-конференции в Симферополе замдиректора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

Он уточнил, что хорошо сохранившийся истребитель нашли сотрудники Черноморского центра подводных исследований у мыса Тарханкут на западном побережье Крыма.

"Действительно, под водой на глубине 44 метров нашли немецкий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны в прекрасной сохранности. На кадрах (видео, которое демонстрировалось журналистам, — ред) видны все элементы, штатное вооружение, кабина", — сказал Вахонеев. Точно тип бомбардировщика не установлен, но, предположительно, это "Heinkel".

Самолет нашли благодаря местным жителям, которые рассказали сотруднику Черноморского центра Михаилу Шевчуку о пожилом немце, который якобы в 90-ые годы приехал в Севастополь на круизном лайнере, взял такси и специально посетил Тарханкут, а именно мыс Атлеш.

"Он подъехал на Тарханкут к обрывистому берегу и долго смотрел в море. Жители позднее поведали об этом нашему сотруднику. Кроме того, старожилы рассказывали о том, что в годы войны недалеко от берега на воду сел немецкий самолет. Таких историй огромное количество, но разведочная экспедиция его обнаружила именно в том месте, где находился и куда смотрел пожилой немец", — сказал Вахонеев.

По словам исследователя, неизвестно, кем был немецкий турист, но не исключено, что это был член экипажа сбитого в небе немецкого самолета. К самолету планируется снарядить экспедицию, чтобы тщательно изучить находку. Поднимать его не планируют из-за большой глубины, добавил ученый.