Сергей Иванов рассказал об очистке водоемов от мусора в 2017 году

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Добровольцы собрали в 2017 году с берегов водоёмов около четырёх тысяч вагонов мусора, уборка страны будет продолжена, заявил спецпредставитель президента России по вопросам экологии, природоохранной политики и транспорта Сергей Иванов участникам акции "Голубая лента".

"После ваших полевых выходов, после того как вы пойдёте на природу и будете убираться, Россия станет ещё краше. Могу вам привести один пример по прошедшему Году экологии: в результате уборки береговой полосы России нам удалось собрать четыре тысячи железнодорожных вагонов мусора. Представляете, какой это объём? Я вам за это благодарен и давайте продолжать эту работу", — сказал Иванов школьникам.

В ходе акции "Голубая лента" состоялась символическая передача эстафеты от завершившегося Года экологии — 2017 начавшемуся Году добровольца — 2018.

"Каждого из нас сегодня объединяет общая цель, общее дело — мы хотим сохранить нашу природу, хотим сберечь водные ресурсы. Желаю каждому из нас никогда не останавливаться на выбранном пути, верить в свои силы и добиваться успеха", — напутствовал школьников директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах" ("Вода России") за последние годы в восьми регионах построены десять объектов для гарантированного водообеспечения граждан и предприятий. Ввод их в эксплуатацию позволил увеличить численность населения, гарантированно обеспеченного водными ресурсами, на миллион человек. Кроме того, выполнены работы по расчистке порядка 400 километров русел рек, приведено в надлежащее техническое состояние 701 гидротехническое сооружение.

Всемирный день воды отмечается ежегодно 22 марта в соответствии с решением Генеральной ассамблеи ООН с 1993 года. День воды призван привлечь внимание к вопросам состояния водоемов и качества питьевой воды. Россия — одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира, занимает второе место по объему водных ресурсов, располагая почти четвертой частью запасов пресных вод мира и десятой частью возобновляемых ресурсов вод.