В Волоколамске работает мобильная станция с данными загрязнения воздуха

ВОЛОКОЛАМСК, 23 мар — РИА Новости. На площади Волоколамска у администрации района работает мобильная станция, показывающая данные о содержании вредных веществ в воздухе, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк В Подмосковье ужесточат требования к мусорным полигонам

На территории "Ядрово" введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

По последним данным регионального Минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день обратились 68 детей, никто госпитализирован не был.

Как передает корреспондент РИА Новости, на площади у здания стоит грузовик МЧС, на котором размещается экран с данными по уровню содержания вредных веществ в воздухе. Станция показывает данные на настоящий момент, но не позволяет их сравнить с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ, так как они не указываются на экране.