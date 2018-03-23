Эксперты предсказали заторы льда во время паводка на российских реках

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Мощные ледовые заторы, которые могут вызвать крупномасштабные подтопления территорий в период весеннего половодья, возможны на реках трех федеральных округов России, предупреждает Центр "Антистихия".

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

"Превышение средних климатических значений толщин льда на затороопасных реках зарегистрировано на отдельных реках Забайкальского края (река Игода — 147% нормы, вероятность образования затора — 12%), Амурской области (река Амур — 120% нормы, вероятность образования затора 30%), Кемеровской области (река Томь — 115% нормы, вероятность образования затора 80%) и Челябинской области (река Уй — 180% нормы, вероятность образования затора

Отмечается, что в случае низких запасов снега, понижающих транспортирующую способность рек и отклонений отрицательных температур воздуха, "вероятен сценарий, при котором произойдет формирование длительных по времени ледовых заторов и высоких заторных подъемов уровней воды".

Эксперты уточняют, что параметры угроз чрезвычайных ситуаций в паводковый период будут рассчитаны после завершения "периода формирования паводкообразующих факторов (величина снегонакопления в водосборах рек, толщина льда на реках, глубина промерзания почвы и другие)".

В соответствии с предварительным прогнозом Центра "Антистихия", в 2018 году подтопления населенных пунктов и объектов экономики в период весеннего половодья ожидаются в 17 субъектах семи федеральных округов страны. В число таких регионов входят Якутия, Башкирия, Коми, Адыгея, Алтайский, Красноярский, Приморский, Краснодарский, Ставропольский края, Новосибирская, Омская, Томская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Самарская и Вологодская области.

По оценке экспертов, вызывают опасения подтопленные в декабре 2017 года из-за активного таяния снега низководные мосты в Центральном федеральном округе. По данным Центра "Антистихия", всего на территории Рязанской, Липецкой и Ивановской областей в период с 16 по 21 декабря было подтоплено 13 низководных мостов.