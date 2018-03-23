МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Мощные ледовые заторы, которые могут вызвать крупномасштабные подтопления территорий в период весеннего половодья, возможны на реках трех федеральных округов России, предупреждает Центр "Антистихия".
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.
Отмечается, что в случае низких запасов снега, понижающих транспортирующую способность рек и отклонений отрицательных температур воздуха, "вероятен сценарий, при котором произойдет формирование длительных по времени ледовых заторов и высоких заторных подъемов уровней воды".
Эксперты уточняют, что параметры угроз чрезвычайных ситуаций в паводковый период будут рассчитаны после завершения "периода формирования паводкообразующих факторов (величина снегонакопления в водосборах рек, толщина льда на реках, глубина промерзания почвы и другие)".
По оценке экспертов, вызывают опасения подтопленные в декабре 2017 года из-за активного таяния снега низководные мосты в Центральном федеральном округе. По данным Центра "Антистихия", всего на территории Рязанской, Липецкой и Ивановской областей в период с 16 по 21 декабря было подтоплено 13 низководных мостов.