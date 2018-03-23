В Госдуму внесут пакет проектов о совершенствовании процесса выборов

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. КПРФ в весеннюю сессию подготовит и внесет на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, нацеленных на совершенствование избирательного процесса в России, сообщил РИА Новости зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Ранее депутат сообщил РИА Новости, что фракция КПРФ после выборов президента 18 марта внесет поправки в законодательство, которые будут более четко прописывать понятия "информирование" и "агитация".

"Каждые выборы позволяют увидеть большие проблемные точки, которые позволяют (применять) разные трактовки, тем более не в пользу оппозиционных кандидатов. Этим пользовались и федеральные телеканалы, и Центральная избирательная комиссия. Поэтому сейчас дано поручение Геннадия Андреевича (Зюганова). Мы максимально в короткие сроки целый пакет поправок будем готовить, чтобы в ходе вот этой вот весенней сессии их внести", — сказал Афонин.

Парламентарий уточнил, что поправки будут вноситься в закон о СМИ и в закон о выборах.

"У нас есть идея четко прописать в законе форму дебатов для кандидатов в президенты РФ, потому что это ключевые выборы, самые главные выборы. В том числе в законе прописать форму дебатов… будет четкая система, нормальная система, которая будет характеризовать возможность каждого кандидата, (позволит) иметь равный доступ, в нормальном варианте общаться с населением", — пояснил он.

Депутат рассказал, что коммунисты предлагают и прописать нормы, связанные с использованием на избирательных участках комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

"Мы считаем, что надо законодательно установить, что не по решению комиссии, а если у кого-то из членов комиссии с правом решающего голоса… есть сомнения и желание попросить и организовать ручной пересчет, то это право должно быть использовано", — пояснил он.

Афонин объяснил, что сейчас член комиссии может потребовать такой пересчет голосов, но "комиссии в подавляющем большинстве отказывают".

Кроме этого, коммунисты планируют прописать в законодательстве "вопросы, связанны с регламентацией работы СМИ в ходе президентской кампании в рамках дебатов, не злоупотреблении свободы слова в СМИ".

"Спешки принять нет, потому что избирательный федеральный цикл – выборы в Думу и президентские – они еще достаточно далеко. Но затягивать не надо, потому что пока вопросы возникли горячие по итогам кампании, лучше, конечно, сразу это обсудить и постараться найти точки соприкосновения, чтобы принять", — заключил он.