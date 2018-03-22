В Волоколамске в больнице две недели будут дежурить областные врачи

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Волоколамске работают специалисты узких профилей, в течение двух недель они будут дежурить в районной ЦРБ, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы минздрава Подмосковья.

"Ситуация находится под контролем. С утра на базе Волоколамской ЦРБ работают врачи узкой специализации: пульмонологи, дерматологи и другие. В течение двух недель областные специалисты будут дежурить в больнице, уже сформирован график", — отметил собеседник агентства.

По его словам, график приема специалистов разместят на сайтах ведомства, администрации, а также сайте Волоколамской ЦРБ.

"Хочу отметить, что с 8 утра до 21 часа вечера, вне зависимости от характера жалоб, жители могут сдать кровь для проведения химико-токсикологического исследования", — добавил он.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа.

По последним данным регионального минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, из них трое переведены в Филатовскую больницу, остальные выписаны, 22 марта к медикам обратились 68 детей, никто не госпитализирован.