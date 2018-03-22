Уроки в школах Подмосковья перенесут в случае выбросов со свалок

ВОЛОКОЛАМСК, 22 мар — РИА Новости. Уроки в подмосковных школах в случае выбросов вредных веществ с мусорных полигонов будут перенесены на два часа и будут начинаться в 10.30 вместо 8.30, сообщила журналистам детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

"Принято решение, мы вчера об этом говорили, что в случае очередного выброса будет дана инструкция директорам школ, чтобы наши уроки были перенесены на два часа — то есть не с 8.30 начинались занятия в школе и приходили дети в детский сад, а с 10.30", — сказала Мишонова.

Она уточнила, что указание распространяется на те дни, когда случились выбросы.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 60 детей, шестеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.