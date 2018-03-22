В Подмосковье ужесточат требования к мусорным полигонам

ВОЛОКОЛАМСК, 22 мар — РИА Новости. Власти Подмосковья ужесточат требования ко всем мусорным полигонам, сообщил зампредседателя правительства области, спецпредставитель губернатора по вопросам, связанным с полигоном "Ядрово", Александр Чупраков на совещании оперативного штаба.

"Мы сейчас ужесточаем требования к деятельности каждого из полигонов, чтобы исключить негативное воздействие, которое, к сожалению, они оказывают", — уточнил он.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории свалки ввели режим ЧС. В среду ночью там произошел выброс свалочного газа, за медицинской помощью обратились 57 детей, пятерых госпитализировали.

Ухудшение их здоровья связали с запахом. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе.

Позднее жители вышли на стихийный митинг у здания ЦРБ, произошла потасовка. Собравшиеся начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова, требуя закрыть полигон.

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Полигоны в Московской области

"Ядрово" — не первая подмосковная свалка, запах от которой сильно тревожит местных жителей. Недавно власти закрыли полигон "Кучино", куда ежегодно свозилось порядка 600 тысяч тонн отходов.

Полигон ликвидировали в конце июня после жалобы жителей Балашихи Владимиру Путину. Сейчас на свалке, существовавшей с 1964 года, идут предрекультивационные работы. Впоследствии на ее месте планируют разбить экстрим-парк или обустроить горнолыжный спуск.

После скандала вокруг "Кучино" подмосковные власти стали активней интересоваться экологией в районе свалок. За темой следят и в Кремле. "Нам известно, что работа ведется очень напряженная. Действительно ситуация непростая <…> решение за одну ночь или в одночасье просто невозможно", — отметил в четверг Дмитрий Песков.

Эксперты отмечают, что выбросы вредных веществ будут продолжаться до полной рекультивации "Ядрово", что потребует много времени.