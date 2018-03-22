На Смоленщине планируют внедрить онлайн систему организации летнего отдыха

СМОЛЕНСК, 22 мар — РИА Новости. Власти Смоленской области в текущем году планируют внедрить информационную систему организации детского летнего отдыха, которая позволит подавать заявления на предоставление путевок в летние лагеря и оздоровительные учреждения в электронном виде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

По его словам, вопрос внедрения соответствующей информационной системы рассматривался на рабочем совещании членов администрации Смоленской области, которое провел губернатор Алексей Островский и которое было посвящено проблемам предоставления органами исполнительной власти региона услуг в электронном виде.

"На сегодняшний день путевки смолянам предоставляются в порядке "живой" очереди. Эта работа ведется в каждом муниципальном образовании. В то же время для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, существуют особые условия при определении очередности на получение путевки", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2017 году региональные власти направили на детскую оздоровительную кампанию в летний период свыше 280 миллионов рублей, из которых более 50% — средства областного бюджета. Летом на территории области функционировали 17 стационарных оздоровительных организаций. Помимо этого, свою работу осуществляли 279 лагерей дневного пребывания.

Также обеспечивался отдых смоленских ребят за пределами региона. За счет средств областного бюджета 750 человек поправили свое здоровье на Азовском побережье, в том числе, 290 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 50 детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще 200 ребят прошли оздоровление в санаториях Республики Крым, добавили в пресс-службе.

По итогам летней кампании 2017 года выраженный оздоровительный эффект отмечен более чем у 93% детей.

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