Бригады "Мосводостока" будут дежурить в местах скопления воды перед дождями

Прохожий во время ливня на одной из улиц Москвы. Архив

Прохожий во время ливня на одной из улиц Москвы. Архив

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" в грядущем паводковом и летнем сезоне будут заранее приезжать в места особого скопления воды перед ожидаемыми ливнями, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Для предотвращения скоплений воды и скорейшего устранений возможных негативных последствий, вызванных прохождением паводка и выпадением обильных осадков, бригады смогут не только в кратчайшие сроки выезжать по вызовам, сообщающим о подтоплениях, — они будут заранее приезжать на дежурство в те места, где есть риск скопления воды", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.