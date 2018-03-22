Сергей Иванов назвал самую острую проблему экологии в России

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Утилизация мусора является самой острой и запущенной проблемой экологии в России, заявил спецпредставитель президента России по вопросам экологии, природоохранной политики и транспорта Сергей Иванов.

"Если мы говорим об экологии в самом широком смысле этого слова, то самая острая и, я не побоюсь этого слова, запущенная проблема — это утилизация твердых бытовых отходов", — сказал Иванов журналистам в ходе акции "Голубая лента".

Особое внимание в последнее время приковано к ситуации в Волоколамском районе Подмосковья, жители которого жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона ввели режим ЧС. В среду ночью там произошел выброс свалочного газа, за медицинской помощью обратились 57 детей, пятеро госпитализированы. Ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе. Позднее у здания ЦРБ произошла потасовка. Собравшиеся у больницы люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова, требуя закрыть полигон.