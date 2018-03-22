"Новая газета" отзывает корреспондента из Госдумы

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. "Новая газета" присоединяется к бойкоту главы международного комитета ГД Леонида Слуцкого и отзывает аккредитованного в Госдуме корреспондента, говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания.

После заседания думской комиссии по вопросам депутатской этики, которая не нашла нарушений в поведении главы международного комитета ГД Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах несколько журналисток, ряд СМИ заявили о прекращении работы со Слуцким и отзыве своих корреспондентов из нижней палаты российского парламента.

"Новая газета" присоединяется к бойкоту Леонида Слуцкого, думского комитета по этике и комитета по международным делам. Отдел политики отзывает аккредитованного в Думе корреспондента", — отмечается в сообщении на сайте издания.

Отмечается, что в редакции "возмущены решением думской комиссии по этике и позицией депутатов Думы, прямо или косвенно поддерживающих или оправдывающих непристойное поведение своего коллеги".

Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.

После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили РБК, телеканалы "Дождь" и RTVI, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике и отзывает своих сотрудников из Госдумы, а "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила что считает невозможным взаимодействие со Слуцким и членами комиссии Госдумы по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ — это их право, при этом нижняя палата парламента открыта к работе с журналистским корпусом. Он добавил, что следствием заявлений о бойкотировании работы Госдумы является лишение их журналистов права прохода в здание нижней палаты парламента по постоянной аккредитации.