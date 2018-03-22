Владимирская область увеличит в три раза число комплексов фотовидеофиксации

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимирская область планирует увеличить количество стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации почти в три раза, что, по мнению властей региона, поможет снизить количество аварий на дорогах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Владимирского Законодательного собрания.

Всего планируется закупить 20 новых комплексов, уточнили в пресс-службе.

"В рейтинге регионов по безопасности движения Владимирская область занимает, к сожалению, не лучшее место, и это вызывает большое беспокойство. Правда, за последние три года количество ДТП из-за превышения скорости сократилось на 47%, но число нарушений все равно растет. Стационарных и мобильных камер в области всего 12, тогда как в других регионах в среднем около ста. По данным ГИБДД, использование наружных систем наблюдения только в 2017 году позволило ликвидировать пять очагов аварийности на участках дорог федерального значения. Однако аварий всё равно много. Нужны действенные меры", — цитирует слова председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Максима Васенина пресс-служба Заксобрания региона.

По словам Васенина, установка стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации, с одной стороны, требует достаточно серьезных затрат из областного бюджета, а с другой, может привести к тому, что сборы от штрафов вырастут, одновременно способствуя снижению числа нарушений скоростного режима и аварийности на дорогах.

"Затраты на приобретение комплексов фотовидеофиксации составят порядка 144 миллионов рублей единовременно. А вот доходы, которые будут поступать в областной бюджет ежегодно, ориентировочно оценивают в 70-80 миллионов рублей", — приводят цифры в пресс-службе регионального парламента.