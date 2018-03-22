"Ведомости" заявили о прекращении работы со Слуцким и комиссией по этике ГД

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Газета "Ведомости" считает невозможным взаимодействие с депутатом Леонидом Слуцким и членами комиссии Госдумы по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами, сообщается на сайте газеты.

Накануне состоялось заседание комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, которая не нашла нарушений в поведении главы международного комитета ГД Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах несколько журналисток.

"Редакция считает отныне невозможными взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме. Журналисты "Ведомостей" отказываются от личного общения с ними. Редакция оставляет за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами", — говорится в сообщении.

В нем говорится, что "если права граждан защищаются избирательно, если депутатам позволено пренебрегать достоинством и безопасностью людей в расчете на корпоративную солидарность Госдумы, значит, в зоне риска оказываются права всех – не только журналистов".

Подчеркивается, что редакция "Ведомостей" называет право на безопасность и достоинство журналистов, как и всех граждан страны, императивом, что следует из Конституции России, и считает невозможным разменивать информацию на чувство достоинства своих журналистов.

"Уважение и безопасность – это не привилегии, а права, и мы требуем от руководства Госдумы их соблюдения. Мы настаиваем на беспристрастном и тщательном разбирательстве обстоятельств происшедшего между депутатом Слуцким и журналистами, заявившими о случаях домогательств с его стороны, на осуждении любых домогательств. Госдума обязана принять все меры, в том числе законодательные, чтобы подобного не происходило ни в ее стенах, ни за их пределами", — отмечает газета.

Редакция "Ведомостей" также выражает поддержку коллегам из других СМИ, которые осудили поведение депутата Слуцкого и решение комиссии по этике.

Ранее стало известно, что РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике в отношении Слуцкого. "Коммерсант" заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов. Работу с Госдумой приостанавливает "Дождь". Кроме того, своих сотрудников из Госдумы отзывает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он призвал и другие редакции к солидарности с журналистами РБК, "Коммерсанта" и "Дождя". Позже об отказе взаимодействовать с Госдумой, пока Слуцкий остается на своем посту, заявил и телеканал RTVI.

В четверг спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ — это их право, при этом нижняя палата парламента открыта к работе с журналистским корпусом. Он добавил, что следствием заявлений о бойкотировании работы Госдумы является лишение их журналистов права прохода в здание нижней палаты парламента по постоянной аккредитации.

Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.