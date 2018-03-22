Минтранс хочет обязать авиакомпании устанавливать ГЛОНАСС на самолеты

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минтранс РФ может обязать авиакомпании оборудовать пассажирские самолеты навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, следует из проекта, опубликованного на портале regulation.gov.ru.
"Установление требований по установке на воздушных судах гражданской авиации Российской Федерации, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", — говорится в проекте.
Планируемый срок вступления изменений в силу — август 2018 года.
Однако ряд российских авиакомпаний неоднократно подвергали критике подобную инициативу. В частности, перевозчики указывали на высокую стоимость установки оборудования на борт, что в свою очередь может отразиться на стоимости билетов.