Минтранс хочет обязать авиакомпании устанавливать ГЛОНАСС на самолеты

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минтранс РФ может обязать авиакомпании оборудовать пассажирские самолеты навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, следует из проекта, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

В настоящий момент в воздушном законодательстве РФ отсутствуют требования об обязательном оборудовании воздушных судов системой ГЛОНАСС.

"Установление требований по установке на воздушных судах гражданской авиации Российской Федерации, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", — говорится в проекте.

Планируемый срок вступления изменений в силу — август 2018 года.

Ространснадзор ранее предписал российским авиакомпаниям установить на бортах камеры видеонаблюдения. Среди негативных эффектов, которые возникают из-за отсутствия необходимых полномочий, Минтранс называл угрозу совершения актов незаконного вмешательства, в том числе терактов, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, а также материальный ущерб.

Однако ряд российских авиакомпаний неоднократно подвергали критике подобную инициативу. В частности, перевозчики указывали на высокую стоимость установки оборудования на борт, что в свою очередь может отразиться на стоимости билетов.