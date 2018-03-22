В Росгвардии сообщили о возможных проверках охранных организаций

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В России могут начаться массовые проверки частных охранных организаций, которые, по информации правоохранителей, совершают нарушения, соответствующий закон готовится Минэкономразвития совместно с Росгвардией, сообщил на круглом столе в Общественной палате начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.
Закон, который упомянул начальник главка в своем докладе, — 294 ФЗ "О защите прав юридических лиц", в котором регламентируется вопрос внеплановых проверок организаций. Как сообщил Веденов, сейчас в России введен мораторий на контрольные мероприятия в отношении малого бизнеса, к которому юридически, по его словам, относятся 99% частных охранных организаций.
"Безусловно, мы будем относить те охранные предприятия, которые себя показали в течение определенного периода времени (как правило, за базу будем брать пятилетний период) без каких-либо нареканий, к тем структурам, которые подлежат минимальному риск-ориентированному подходу, и внимание к их деятельности с нашей стороны, это и проверочные мероприятия, будет сведено к минимуму", — сказал Веденов.
"Те охранные предприятия, в отношении которых у нас есть основания полагать, что допускается серьезное правонарушение (в том числе на основании имеющейся оперативной информации), — там мы поднимем планку риск-ориентированного подхода по максимуму, и там наше присутствие будет не раз в три года или год, а по необходимости", — заявил Веденов.
По его словам, наибольшее беспокойство вызывает ситуация с частными охранными организациями на юге России и на Северном Кавказе.