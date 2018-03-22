В МВД прокомментировали обсуждаемые в СМИ автомобильные инициативы

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. МВД РФ не планирует вводить обсуждаемые в СМИ автомобильные инициативы, среди которых согласие водителей на посмертное донорство, теоретический экзамен после истечения срока прав, а также их автоматическая замена, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"МВД России информирует, что внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений и согласия водителей на так называемое посмертное донорство, не предусматривается", — сказала Волк.

Также в МВД не намерены поддерживать инициативу по автоматическому продлению водительских прав. Причина этому — отсутствие единой медицинской базы данных водителей, где будут прописаны возможные или ограничений к управлению транспортными средствами. Кроме того, сведения о состоянии здоровья гражданина являются врачебной тайной и, согласно требованиям законодательства, не могут быть предоставлены третьим лицам.

"Таким образом, получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования из указанной информационной базы не представляется возможным, в связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным. С учетом вышеизложенного, в настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано", — сказала Волк.