МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал бойкот нижней палаты парламента со стороны некоторых СМИ.
В среду стало известно, что РБК отзывает журналистов, освещающих деятельность Госдумы. СМИ не согласно с заключением комиссии по этике в отношении главы думского международного комитета Леонида Слуцкого. Точку в отношениях с комиссией по этике и с депутатом как ньюсмейкером решил поставить и "Коммерсант".
Примеру коллег последовал и телеканал RTVI.
Позже Володин сообщил, что журналистов этих изданий лишат постоянной аккредитации. Но они смогут проходить в здание по разовым пропускам.
С чего все началось
Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".