МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал бойкот нижней палаты парламента со стороны некоторых СМИ.

"Это их компетенция, это их право, поэтому могу лишь сказать одно, что Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова", — заявил политик.

В среду стало известно, что РБК отзывает журналистов, освещающих деятельность Госдумы. СМИ не согласно с заключением комиссии по этике в отношении главы думского международного комитета Леонида Слуцкого. Точку в отношениях с комиссией по этике и с депутатом как ньюсмейкером решил поставить и "Коммерсант".

В четверг работу с Госдумой приостановил "Дождь". Кроме того, своих сотрудников из нижней палаты отзывает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он заявил, что Дума стала "небезопасным местом" для работы журналистов, и отметил, что разочарован решением депутатской комиссии.

Примеру коллег последовал и телеканал RTVI.

Позже Володин сообщил, что журналистов этих изданий лишат постоянной аккредитации. Но они смогут проходить в здание по разовым пропускам.

С чего все началось

Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Члены комиссии по этике не нашли нарушений в поведении депутата и посоветовали девушкам обратиться в правоохранительные органы. Рустамова и Жук заявили , что смысла в этом не видят, так как в российском законодательстве нет статьи о домогательствах.

Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".