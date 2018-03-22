Песков рассказал, кем Михаил Путин приходится российскому президенту

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Михаил Путин, который может войти в состав правления ПАО "Газпром", действительно является дальним родственником президента РФ Владимира Путина, но они не общаются, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что совет директоров "Газпрома" на заседании в четверг рассмотрит вопрос о включении в состав правления компании Михаила Путина.

"Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента. Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство действительно есть", — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Михаил Путин "совсем дальний родственник" президента.