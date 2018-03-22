Ряд СМИ заявили о приостановке работы с Госдумой

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ряд российских СМИ решили приостановить сотрудничество с Госдумой после скандала, связанного с обвинениями в домогательствах в адрес депутата Леонида Слуцкого. Накануне комиссия по этике не нашла нарушений в поведении политика.

Так, медиахолдинг РБК, радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "Дождь" и RTVI отозвали своих журналистов, работающих в нижней палате парламента, а газета "Коммерсант" прекратила сотрудничество с самим Слуцким.

РБК объяснил такое решением несогласием с заключением комиссии.

"Этим решением комитет по этике, по сути, признал нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров", — заявили в медиахолдинге.

В свою очередь, в редакции "Коммерсанта" заявили , что удивлены и разочарованы решением. Издание решило прекратить сотрудничество со Слуцким и с комиссией по этике.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который отозвал своих сотрудников из Госдумы, заявил, что нижняя палата парламента стала "небезопасным местом" для работы журналистов обоих полов.

Он также призвал другие редакции присоединиться к бойкоту.

Как заявили на телеканале RTVI, сотрудничество с Госдумой можно будет восстановить только после того, как Слуцкий покинет пост.

В "Коммерсанте" отметили, что комиссия превратила "заседание в суд над пострадавшими".

Также приостанавливает работу с Госдумой и "Дождь". Отмечается, что телеканал первым поднял вопрос о домогательствах Слуцкого к журналистам.

Реакция депутатов

Депутаты разделились во мнениях по поводу ситуации с разрывом сотрудничества ряда СМИ и Госдумы.

Оксана Пушкина одобрила действия РБК и "Коммерсанта".

"Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Её надо решать с помощью законодательства. Это мое мнение. Сделаю все, что от меня зависит", — заявила она.

В свою очередь, депутат Леонид Левин заявил, что решение ряда СМИ о приостановке работы с нижней палатой парламента сделано на эмоциях.

Он также добавил, что подобные действия противоречат задаче прессы по информированию общества.

Член комиссии по этике Владимир Поздняков посоветовал журналистам обратиться в правоохранительные органы.

Решение комитета по этике

Накануне прошло заседание комиссии по этике, на котором рассмотрели жалобы двух журналисток на домогательства со стороны Слуцкого. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что не удалось найти нарушений в поведении депутата.

Напротив, депутаты назвали обвинения в адрес Слуцкого спланированными.

Они обратили внимание на то, что журналистки выдвинули претензии практически в одно и то же время — в период выборов президента, когда прошло уже много времени (от года до трех лет) после якобы произошедших инцидентов.

Сам депутат на начало заседания не явился.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, которая обвиняет Слуцкого в приставаниях, заявила, что другого решения и не ожидала.

"На мой взгляд, депутаты не пытались разобраться в том, что произошло, они просто поделились с нами своими взглядами на жизнь и мораль", — отметила она.

Обвинения в адрес Слуцкого

По ее словам, предложение обратиться в правоохранительные органы неосуществимо, потому что в российском законодательстве нет статьи о домогательстве.

В начале марта Фарида Рустамова и продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук направили в комиссию по этике жалобу на домогательства со стороны Слуцкого.

Публично против действий депутата выступала также заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом. Он заявил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" — провокация, обреченная на неудачу.