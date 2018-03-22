В Новосибирске почтят память офицера, погибшего при спасении солдата

НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Память майора Владимира Чупина, погибшего в Белгородской области при спасении жизни солдата, уронившего гранату с выдернутой чекой, почтят в Новосибирском военном институте имени генерала армии И.К. Яковлева, который он окончил.
"Информация об этом завтра (в пятницу) будет доведена до всего личного состава института на специальном построении. Будет минута молчания, состоится возложение цветов к памятнику погибшим", — сообщил РИА Новости начальник отдела по работе с личным составом Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ полковник Денис Григорук.
По данным правительства Белгородской области, у погибшего майора Чупина остались жена и трое детей. Чупин родился 23 июля 1975 года в Караганде (Казахстан). Окончил в 1998 году Новосибирское высшее военное командное училище Внутренних войск МВД России (сейчас Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ).