Васильева рассказала, сколько будет стоить ремонт старых школьных зданий

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Объём средств, необходимый для ремонта старых школ, составляет около 10 миллиардов рублей, для решения этой проблемы нужна отдельная федеральная программа, считает глава Минобрнауки Ольга Васильева.
"Понятно, что это должен быть отдельный специальный проект… Мы всячески стараемся сейчас эту проблему решать, но решать трудно. Примерная стоимость около 10 миллиардов (рублей), чтобы сейчас это покрыть", — сказала Васильева в эфире радиостанции "Вести FM".
Она также заявила, что не исключает появления в РФ новых проектов по строительству школ с привлечением государственно-частного партнёрства для выполнения задачи по созданию более 6 миллионов школьных мест к 2025 году.
"В ближайшее время, наверно, появятся новые проекты, где, может быть, можно будет использовать и ГЧП (государственно-частное партнёрство). Потому что эта проблема действительно очень важная", — сказала министр.
Масштабная программа реконструкции, модернизации и строительства школ, на которую выделяются средства и из федерального бюджета, рассчитана на 2016-2025 годы и направлена, в том числе, на ликвидацию второй и третьей смены в российских школах.