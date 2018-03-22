Федотов оценил успехи России в искоренении антисемитизма

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар — РИА Новости. Россия в постсоветский период многое сделала для искоренения антисемитизма и сейчас "очень благополучно" выглядит в этом отношении на фоне других стран, заявил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.
"Конечно, российские общественные организации всегда принимали участие в этих форумах, а вот так, чтобы принимал участие представитель государства, а я в данном случае выступаю не только как председатель президентского Совета по правам человека, но и как советник президента, вот такое было впервые. Я считаю, что это очень важный момент, тем более что нам есть что сообщить мировому сообществу в плане борьбы с антисемитизмом", — сказал Федотов.
"У нас действительно очень многое было сделано за последние три десятилетия в этом направлении. Самое главное, что с распадом Советского Союза ушло в прошлое такое понятие, как "государственный антисемитизм". Я не слышу, чтобы кто-нибудь говорил, что его не взяли на работу или в институт из-за национальности. Всего этого уже нет… Надо сказать, что на фоне других стран Россия выглядит очень благополучно", — добавил он.
По словам Федотова, противодействие антисемитизму в России рассматривается в общем контексте борьбы с ксенофобией и расизмом. "Я считаю, что это абсолютно правильная позиция, потому что антисемитизм — это одно из проявлений расизма и ксенофобии", — сказал он.
"Всех больше всего волнует ситуация в интернете, социальных сетях. В связи с этим абсолютно, на мой взгляд, естественно звучат тезисы о необходимости международного сотрудничества для того, чтобы противостоять распространению киберантисемитизма. Подобные форумы собираются раз в два года, и я думаю, что теперь российское участие будет здесь традиционно", — заключил Федотов.