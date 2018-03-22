Федотов оценил успехи России в искоренении антисемитизма

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар — РИА Новости. Россия в постсоветский период многое сделала для искоренения антисемитизма и сейчас "очень благополучно" выглядит в этом отношении на фоне других стран, заявил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Он стал первым официальным представителем России, который получил приглашение на Глобальный форум по противодействию антисемитизму, прошедший на этой неделе в Иерусалиме с участием примерно тысячи делегатов со всего мира.

"Конечно, российские общественные организации всегда принимали участие в этих форумах, а вот так, чтобы принимал участие представитель государства, а я в данном случае выступаю не только как председатель президентского Совета по правам человека, но и как советник президента, вот такое было впервые. Я считаю, что это очень важный момент, тем более что нам есть что сообщить мировому сообществу в плане борьбы с антисемитизмом", — сказал Федотов.

"У нас действительно очень многое было сделано за последние три десятилетия в этом направлении. Самое главное, что с распадом Советского Союза ушло в прошлое такое понятие, как "государственный антисемитизм". Я не слышу, чтобы кто-нибудь говорил, что его не взяли на работу или в институт из-за национальности. Всего этого уже нет… Надо сказать, что на фоне других стран Россия выглядит очень благополучно", — добавил он.

С ним согласны и авторы докладов об антисемитизме, которые регулярно готовят академическое сообщество и власти Израиля. Так, отчет за 2017 год, который два месяца назад опубликовало министерство по делам диаспоры, констатирует, что в России продолжается снижение числа антисемитских проявлений. Основную их часть при практически нулевом уровне насильственных инцидентов исследователи выявили в контексте общественной полемики по поводу таких событий истории, как "большевистская революция 1917 года, распад Советского Союза в 1991-м и последовавший за ним период "дикого капитализма" 1990-х".

По словам Федотова, противодействие антисемитизму в России рассматривается в общем контексте борьбы с ксенофобией и расизмом. "Я считаю, что это абсолютно правильная позиция, потому что антисемитизм — это одно из проявлений расизма и ксенофобии", — сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что одной из центральных тем иерусалимского форума стала угроза распространения антисемитизма в интернет-пространстве и необходимости коллективных усилий для борьбы с ней.

"Всех больше всего волнует ситуация в интернете, социальных сетях. В связи с этим абсолютно, на мой взгляд, естественно звучат тезисы о необходимости международного сотрудничества для того, чтобы противостоять распространению киберантисемитизма. Подобные форумы собираются раз в два года, и я думаю, что теперь российское участие будет здесь традиционно", — заключил Федотов.