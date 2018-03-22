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Общество

"Закройте полигон!" Сход в Волоколамске закончился потасовкой с чиновниками

00:2522.03.2018
(обновлено: 00:32 22.03.2018)
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© РИА Новости / Павел БыркинЖительница Волоколамска с плакатами протестуют у здания центральной районной больницыЖительница Волоколамска с плакатами протестуют у здания центральной районной больницы
© РИА Новости / Павел Быркин

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Ирина Халецкая. По меньшей мере полторы тысячи человек собрались в среду у здания Центральной районной больницы в Волоколамске. После того, как туда поступили десятки детей с тошнотой, рвотой, сыпью на коже, местные жители потребовали личной встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и другими чиновниками. Главный вопрос — когда закроется полигон твердых бытовых отходов "Ядрово". По предварительной версии, именно выброс свалочного газа послужил причиной заболевания более пятидесяти детей. Ближе к вечеру в Волоколамске появились и руководитель региона, и глава района. Однако встреча с чиновниками закончилась потасовкой.

Сотрудники полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области засыпают грунтом площадку полигона для нейтрализации неприятных запахов
© РИА Новости / Максим Блинов
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В неизвестности

Люди потянулись к больнице еще до обеда, с первыми пострадавшими. "Мы приехали утром, потому что нашему ребенку стало плохо, — рассказывает Николай. Его сын был в садике, когда почувствовал тошноту и головокружение. — Нам толком не объяснили, что случилось, велели идти домой и пить активированный уголь. Причина — отравление".

Рядом с Николаем молодая семейная пара — они привезли мальчика с сыпью на теле. Врачи, по словам матери, сказали, что это пищевой дерматит. "Прописали мазь, молочную диету. Диагноз, рекомендации по лечению — все уместилось на одном листе А4 без каких-либо печатей", — говорит женщина, показывая смятый листок.

К полудню в ЦРБ доставили уже около 60 детей. Большая часть школьники — из первой гимназии, школ номер два и шесть. Все учебные заведения находятся примерно в десяти километрах от полигона "Ядрово".

© РИА Новости / Павел БыркинЖители Волоколамска протестуют у здания Центральной районной больницы
© РИА Новости / Павел Быркин
Жители Волоколамска протестуют у здания Центральной районной больницы

Жалобы одни и те же: головокружение, тошнота, сыпь. Большинство детей вскоре отправили домой, однако нескольких оставили в реанимации. Пытаясь получить хоть какую-то информацию, волоколамцы стекались к зданию больницы. Недомогание, к слову, чувствовали и некоторые взрослые.

"Мы хотим сдать кровь на анализ, но у нас не берут. Хотя Коган (министр экологии и природопользования региона Александр Коган. — Прим. ред.) после первых выбросов газа говорил, что распорядится принимать детей и взрослых и делать анализы. Между тем жители в разной степени чувствуют недомогание, в зависимости от выносливости организма, наверное. У кого голова болит, у кого сухость в горле, у некоторых сыпь", — объяснила корреспонденту РИА Новости одна из местных жительниц Светлана (имя изменено).

Выгрузка мусора на свалке бытовых отходов
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Активисты движения "Ядрово. Задыхаемся" через соцсети объявили о народном сходе возле ЦРБ. К 14:00 у медучреждения было больше тысячи человек с транспарантами.

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов и губернатор Московской области Андрей Воробьев приехали примерно спустя три часа. Незадолго до этого появились сотрудники полиции. Они выстроились у входа в ЦРБ и по периметру территории.

Гаврилов первым решил выступить перед людьми, однако собравшиеся, не слушая главу района, стали скандировать "Позор!" и "В отставку!". В итоге чиновник успел дать небольшой комментарий журналистам, а когда попытался пройти в здание больницы, его окружила толпа. Несколько митингующих начали толкать Гаврилова и угрожать ему. Чиновника схватили за капюшон, попытались сорвать с него очки. Произошла потасовка, и глава района под прикрытием охраны спешно скрылся в здании ЦРБ.

"Это вовсе не митинг"

Спустя некоторое время волоколамцев стали приглашать на анализ крови. У кабинета выстроилась очередь. В здание запускали по одному. На входе рядом с сотрудниками полиции встал один из местных жителей Сергей (имя изменено), он помогал сдерживать людской поток.

"В реанимации лежат дети. А толпа сейчас сами видите, какая огромная, неконтролируемая. Люди доведены до отчаяния. Не дай бог трагедия", — пояснил он.
Вскоре на улицу из детского отделения в сопровождении охраны вышел Андрей Воробьев. В адрес губернатора посыпались вопросы со всех сторон, которые тут же смешались с криками "Закрыть полигон!".

Глава региона говорил тихо, стоя перед камерами журналистов, о том, что "все необходимые мероприятия будут соблюдены", с детьми работают медики и скоро врачи сделают заключение и дадут рекомендации.

© РИА Новости . Павел БыркинГлава Московской области Андрей Воробьев пытается беседовать с жителями Волоколамска
© РИА Новости . Павел Быркин
Глава Московской области Андрей Воробьев пытается беседовать с жителями Волоколамска

В толпе толком ничего не услышали. Губернатор направился к выходу, но люди не были готовы его отпускать. Разгоряченные митингующие, находившиеся поблизости, хватали Воробьева за рукава куртки и даже пытались ударить. Несколько человек, стоявших подальше, кидали в него снежками. В результате Воробьев покидал территорию "под конвоем" — от толпы его закрывала личная охрана и с десяток сотрудников полиции. Руководителя Волоколамского района Гаврилова в этой суматохе уже не было, вероятно, он нашел другой путь, чтобы ретироваться из больницы.

Глава города Волоколамска Петр Лазарев все это время находился на территории ЦРБ и на обход внутрь не пошел. В беседе с корреспондентом РИА Новости он сказал, что пока местные чиновники воздержатся от комментариев. А на вопрос о несанкционированном сборе граждан Лазарев отшутился: дескать, люди просто пришли сдавать кровь, это вовсе не митинг.

Осада полигона

Высокие чиновники уехали, но люди не спешили расходиться по домам. Одни остались у ЦРБ, другие поехали непосредственно на полигон. Там, по словам очевидца Елены Приказчиковой, группа из нескольких десятков человек перегородила путь мусоровозу.

© РИА Новости / Павел Быркин Жители Волоколамска, недовольные выбросами газа на полигоне ТБО, на митинге у здания Центральной районной больницы
© РИА Новости / Павел Быркин
Жители Волоколамска, недовольные выбросами газа на полигоне ТБО, на митинге у здания Центральной районной больницы

"У жителей на руках есть данные забора воды — превышены все возможные показатели по выбросам диоксида азота, сероводорода, метан, фосфор. Из полигона идет какая-то жидкость, и все в нашу реку. В плотине погибла вся рыба. Все это — в водохранилище, а дальше что? Нечистоты по Волге попадут в города-миллионники, что стоят на берегу?" — недоумевает Приказчикова.

 

Надо сказать, что выбросы свалочного газа в "Ядрово" фиксировали уже несколько раз. Первый — 21 февраля, затем 3 марта, после чего жители устроили митинг у здания администрации. Однако через две недели выброс повторилсяь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев разговаривает с местными жителями у Центральной районной больницы Волоколамска. 21 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Воробьев рассказал о сроках рекультивации полигона "Ядрово"

 

После поездки в Волоколамск губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал заявление: активная фаза рекультивации полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" начнется на следующей неделе. Он пояснил, что старая карта полигона будет практически закрыта.

"Сейчас, к сожалению, он доставляет неудобства. В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу — это причина запаха, в том числе и в городе. Наша задача — с привлечением всех современных технологий, голландской в частности, обеспечить достаточно активную систему дегазации. Мы должны сделать купол, и затем весь полигон накроется пленкой. К 15 июня мы завершим все процедуры", — пообещал чиновник.

© РИА Новости / Павел БыркинАвтомобиль возле здания Центральной районной больницы в Волоколамске
© РИА Новости / Павел Быркин
Автомобиль возле здания Центральной районной больницы в Волоколамске

Губернатор также добавил, что уже заключены контракты на 120-140 миллионов рублей. В итоге полигон, на который постоянно жалуются жители Волоколамска, полностью законсервируют. Однако местные жители сетуют, что рядом со старым полигоном строят новый, который, по сути, ничем не отличается.

По их мнению, если сохранится тот же объем свозимого мусора, нынешняя ситуация повторится и на новой свалке. Пока же многие родители решили не водить детей в школы и сады и уехать с ними на какое-то время подальше от Волоколамска.

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