"Коммерсант" заявил, что "ставит точку" во взаимоотношениях со Слуцким

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В редакции издания "Коммерсант" заявили, что удивлены и разочарованы решением комиссии Госдумы в отношении депутата Леонида Слуцкого.

Ранее глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении обвиненного журналистками в домогательствах Слуцкого.

"Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов", — говорится в заявлении редакции ИД "Коммерсант", опубликованном на сайте газеты.

В издании отметили, что комиссия Госдумы по этике фактически отказалась от разбора обвинений, поступивших в адрес Слуцкого, и превратила "заседание в суд над пострадавшими". "Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости", — подчеркивается в заявлении.

Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и выразил уверенность, что думское руководство разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".