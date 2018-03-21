РБК отзывает журналистов, работающих в Госдуме

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Холдинг РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Государственной Думы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике в отношении главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, сообщила пресс-служба РБК в среду.

Ранее глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах Слуцкого.

"С сегодняшнего дня РБК отзывает журналистов всех редакций (сайт, телеканал, газета, журнал), работающих над освещением деятельности Государственной Думы. Это решение принято руководством медиахолдинга в знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств к российским журналисткам со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого", — говорится в сообщении пресс службы РБК, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что отказ от работы в Госдуме не отразится на оперативности и качестве информации о ее деятельности — она продолжит в полном объеме публиковаться на РБК "в интересах аудитории медиахолдинга".

"Этим решением комитет по этике, по сути, признал нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу", — заявила соруководитель объединенной редакции Елизавета Голикова.