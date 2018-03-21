Эксперты ВШЭ и МГПУ заявили, что образовательные стандарты устарели

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Образовательные стандарты, которые разрабатывает Минобрнауки РФ, основываются на натаскивании школьников на заучивание стандартных формулировок без развития способностей мыслить, следует из аналитической справки совместной рабочей группы Центра изучения учительских практик НИУ ВШЭ и Института системных проектов МГПУ.

Анализ федеральных образовательных стандартов был подготовлен под руководством профессора ВШЭ Елены Чернобай и замдиректора Института системных проектов МГПУ Кирилла Баранникова к заседанию Совета по стандартам Минобрнауки России. Аналитическая справка совместной рабочей группы попала в среду в распоряжение РИА Новости.

В понедельник объединение учителей литературы "Гильдия словесников" в открытом письме выступило с критикой нового образовательного стандарта по литературе, который разрабатывает Минобрнауки. По мнению учителей-словесников, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников. В Минобрнауки заявили, что проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать обучение на любом этапе в любой школе России. Совет Минобрнауки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на заседании в среду рекомендовал доработать проект единого образовательного стандарта для начальной и средней школы, предложения будут приниматься до 28 марта.

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов раскритиковал новые школьные образовательные стандарты по литературе, письмо оказалось в распоряжении РБК. По мнению ректора, образовательный стандарт уже устарел с точки зрения современной науки и нуждается в доработке.

"Представленные к рассмотрению стандарты не основываются ни на результатах мониторинговых исследований, ни на анализе современных достижений науки и технологий, ни на анализе запросов учащихся и общества в целом", — говорится в аналитических материалах.

"В предложенной версии стандартов снижено внимание к формированию таких метапредметных навыков (навыков XXI века) как коммуникация, сотрудничество, самоорганизация, проектирование. Из действующего стандарта убрана задача оценки метапредметных навыков. Таким образом, предложенные изменения существенно расходятся с международными тенденциями обновления содержания образования", — говорится в документе.

Авторы аналитической справки считают, что основным предметом проверки школ станет то, насколько учителя натаскали детей на знание фактов и владение шаблонными суждениями. Так, среди образовательных результатов по предмету "Обществознание" встречаются формулировки: "раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; потребности и способности человека…", которые, по мнению авторов анализа образовательных стандартов, по сути формулируют цель в заучивании определений, а не в их осмыслении или использовании.

"Предложенная версия стандартов жёстко фиксирует тысячи элементов культуры (так называемых "дидактических единиц") и предлагает по ним безальтернативные готовые выводы и суждения, которые должны быть "привиты" учащимся. Вместо создания условий для самостоятельного осмысления и формулировки своей позиции обучающимся предлагаются предзаданные оценки. Это особенно остро ощущается на предметах гуманитарного и эстетического цикла, где многообразие трактовок и оценок является современной общепризнанной нормой", — отмечается в материалах.

Технологии вчерашнего дня

Особое внимание авторы аналитической записки обратили на содержательное отставание стандарта от требований современной цивилизации и цифровой экономики. Школьники будут затрагивать такие темы, как облачные технологии, на уроках информатики лишь поверхностно в конце девятого класса, а тема блокчейна не рассматривается вообще.

"Стандарты регулируют освоение технологий вчерашнего дня, лишь некоторые из новых технологий рассматриваются в качестве тем для ознакомления. Так, например, по предмету "Информатика" такие технологии, как облачные вычисления, интернет вещей бегло изучаются только в самом конце девятого класса, а такие новейшие технологии и явления, как блокчейн, большие данные, виртуальная и дополненная реальность вообще остаются вне текста стандарта", — подчеркнули авторы.

По их мнению, результатом обновления образовательных стандартов становится не учет современных технологий, достижений науки, запроса общества и учащихся, а напротив, консервация и возвращение традиционных подходов в регулировании содержания образования как совокупности учебных материалов.

Жесткая регламентация и неясные формулировки

Авторы анализа отмечают, что ключевым изменением в образовательных стандартах является жёсткая регламентация учебного материала.

"Таким образом, фокус внимания переносится с результата на процесс, с того, что дети должны освоить, на то, что учителя должны пройти. Проверяющие органы будут обязаны проверять не только результаты, но и "прохождение" материала, изложенного в стандарте, что приведет к дополнительной бюрократической нагрузке на школы и педагогов", — говорится в материалах.

Так, например, авторы указывают, что в рамках предмета "Литература" на уровне девятилетнего образования обучающиеся и учителя, изучая творчество поэта Ивана Бунина, смогут познакомиться только с одним его прозаическим произведением "Лапти".

Другой пример внутренней противоречивости новой версии стандарта — в предметных результатах по "Литературе" заявлено, что обучающиеся должны выбрать одно произведение писателя Андрея Платонова, а ниже в таблицах в приложении жёстко зафиксировано изучение двух рассказов автора ("Юшка" и "Никита"). Всего же с пятого по девятый класс по "Литературе" требуется изучить более 250 литературных произведений, содержание которых должны будут знать все учащиеся.

В аналитической записке отмечается, что представленные в стандарте образовательные результаты часто имеют неясные формулировки, что затруднит и работу учителя, и аттестацию школьников. В качестве примера авторы указывают на требования к предметным результатам по "Русскому языку", среди них встречаются такие: "осознание богатства, выразительности русского языка", объективное измерение которого затруднительно и формирует условия для давления на школу и учителя со стороны надзорных органов.