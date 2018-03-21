Эксперты разошлись во мнении, нужно ли ужесточать контроль за пневматикой

Автомобиль полиции у школы № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. 21 марта 2018

Автомобиль полиции у школы № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. 21 марта 2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пистолет, из которого стреляла школьница в Курганской области, приобретался без лицензии и не подлежит регистрации, как и любое пневматическое оружие. О необходимости ужесточить контроль за "пневматикой" ранее высказывались в Росгвардии: там призывали ужесточить ее оборот.

Опрошенные РИА Новости эксперты разошлись во мнении, нужно ли сильнее контролировать пневматическое оружие или лучше оставить все как есть.

В среду 13-летняя ученица города Шадринск Курганской области открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

Позиция Росгвардии

Многочисленные в последнее время случаи агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие из которых — драка с поножовщиной в Перми, 15 пострадавших, а также нападение на школу в Улан-Удэ, 7 пострадавших — подтолкнули власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.

Росгвардия после январского ЧП в самарской школе, во время которого школьник пронес в учреждение дымовые шашки и пневматические винтовки, вновь призвала ужесточить оборот пневматического оружия, заявил тогда РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Росгвардия ранее выступала и последовательно выступает за ужесточение оборота пневматического оружия. Мы считаем, что пневматическое оружие должно реализовываться через оружейные магазины, должен быть запрет на его продажу несовершеннолетним и на его использование несовершеннолетними", — сказал Хинштейн.

Также он заявил, что для владельцев "пневматики" должна быть введена ответственность за небрежное обращение по аналогии с тем, как это сделано для обладателей огнестрельного оружия. Хинштейн напомнил, что сегодня продажа пневматического оружия не лицензируется, и его может купить кто угодно — даже подростки.

Ограничить, не нарушив ничьих прав

Адвокат Сергей Мишонов, в своей практике защищавший интересы пострадавшей в результате массового убийства под Тверью женщины (тогда пьяный Сергей Егоров убил девять человек из охотничьего оружия) высказался за ограничение оборота "пневматики"

"Поскольку возможно причинить существенный вред оружием, я считаю, что надо вводить лицензию на использование, по которому будет реализовываться пневматическое оружие", — сказал Мишонов.

По его словам, необходимо также поручить Росгвардии контроль за его хранением и ношением.

"Я считаю, что вполне допустимо, не нарушив ничьи права, создать возможность контроля, чтобы оградить несовершеннолетних от его использования с точки зрения безопасности", — отметил адвокат.

Стрельба из пушки по мухам

Противоположной позиции придерживается заместитель председателя правления общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев. Он привел в пример статистику правонарушений: по его словам, в год около 32 тысяч людей умирают от убийств с применением предметов хозяйственного назначения (ломы топоры, сковородки и так далее), а из гражданского оружия — около 550 человек, в то время как от нелегального оружия, по данным эксперта, погибают около 7,5 тысячи человек.

"Нам вбивается мысль, что владеть гражданским оружием — это плохо. Это не плохо, это просто неумение правоохранительных органов работать с криминалом. Они не могут никак снизить теневой оборот оружия, снизить преступления с применением нелегального оружия, поэтому в данном случае я считаю, что это фактически стрельба из пушки по воробью. Даже не по воробью, а по мухе, именно по мухе — в таком соотношении", — сказал Ванеев.

Эксперт считает, что для предотвращения инцидентов, подобных стрельбе в Курганской школе, нужно заниматься профилактикой и воспитанием, воспитывать культуру правильного обращения с оружием. Идею лицензирования пневматического оружия Ванеев раскритиковал, указав, что это создаст дополнительное бремя на бюджет и правоохранительные органы.