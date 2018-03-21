РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Эксперты разошлись во мнении, нужно ли ужесточать контроль за пневматикой

18:5921.03.2018
31352
© РИА Новости / Евгений КузьминПерейти в фотобанкАвтомобиль полиции у школы № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. 21 марта 2018Автомобиль полиции у школы № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. 21 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пистолет, из которого стреляла школьница в Курганской области, приобретался без лицензии и не подлежит регистрации, как и любое пневматическое оружие. О необходимости ужесточить контроль за "пневматикой" ранее высказывались в Росгвардии: там призывали ужесточить ее оборот.

Школа № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. 21 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в фотобанк
В Курганской области школьница обстреляла одноклассников из пневматики
Опрошенные РИА Новости эксперты разошлись во мнении, нужно ли сильнее контролировать пневматическое оружие или лучше оставить все как есть.

В среду 13-летняя ученица города Шадринск Курганской области открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

Позиция Росгвардии

Многочисленные в последнее время случаи агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие из которых — драка с поножовщиной в Перми, 15 пострадавших, а также нападение на школу в Улан-Удэ, 7 пострадавших — подтолкнули власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

Эрик Харрис и Дилан Клеболд с полуавтоматическим пистолетом TEC-9 в кафетерии в средней школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, во время стрельбы в 20 апреля 1999 года, где они убили учителя и 12 студентов
© AP Photo / Jefferson County Sheriff's Department
"Тупо колумбайнер". Как подростки делают культ из американских стрелков
В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.

Росгвардия после январского ЧП в самарской школе, во время которого школьник пронес в учреждение дымовые шашки и пневматические винтовки, вновь призвала ужесточить оборот пневматического оружия, заявил тогда РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Росгвардия ранее выступала и последовательно выступает за ужесточение оборота пневматического оружия. Мы считаем, что пневматическое оружие должно реализовываться через оружейные магазины, должен быть запрет на его продажу несовершеннолетним и на его использование несовершеннолетними", — сказал Хинштейн.

Также он заявил, что для владельцев "пневматики" должна быть введена ответственность за небрежное обращение по аналогии с тем, как это сделано для обладателей огнестрельного оружия. Хинштейн напомнил, что сегодня продажа пневматического оружия не лицензируется, и его может купить кто угодно — даже подростки.

Ограничить, не нарушив ничьих прав

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
"Учителя издеваются, одноклассники травят". Почему школьники идут убивать
Адвокат Сергей Мишонов, в своей практике защищавший интересы пострадавшей в результате массового убийства под Тверью женщины (тогда пьяный Сергей Егоров убил девять человек из охотничьего оружия) высказался за ограничение оборота "пневматики"

"Поскольку возможно причинить существенный вред оружием, я считаю, что надо вводить лицензию на использование, по которому будет реализовываться пневматическое оружие", — сказал Мишонов.

По его словам, необходимо также поручить Росгвардии контроль за его хранением и ношением.

"Я считаю, что вполне допустимо, не нарушив ничьи права, создать возможность контроля, чтобы оградить несовершеннолетних от его использования с точки зрения безопасности", — отметил адвокат.

Стрельба из пушки по мухам

Автомобили полиции у здания школы №15 в городе Шадринск
© Фото : SHADR.info
ЧП в образовательных учреждениях в России в 2016-2018 годах
Противоположной позиции придерживается заместитель председателя правления общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев. Он привел в пример статистику правонарушений: по его словам, в год около 32 тысяч людей умирают от убийств с применением предметов хозяйственного назначения (ломы топоры, сковородки и так далее), а из гражданского оружия — около 550 человек, в то время как от нелегального оружия, по данным эксперта, погибают около 7,5 тысячи человек.

"Нам вбивается мысль, что владеть гражданским оружием — это плохо. Это не плохо, это просто неумение правоохранительных органов работать с криминалом. Они не могут никак снизить теневой оборот оружия, снизить преступления с применением нелегального оружия, поэтому в данном случае я считаю, что это фактически стрельба из пушки по воробью. Даже не по воробью, а по мухе, именно по мухе — в таком соотношении", — сказал Ванеев.

Эксперт считает, что для предотвращения инцидентов, подобных стрельбе в Курганской школе, нужно заниматься профилактикой и воспитанием, воспитывать культуру правильного обращения с оружием. Идею лицензирования пневматического оружия Ванеев раскритиковал, указав, что это создаст дополнительное бремя на бюджет и правоохранительные органы.

Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Alex U
Дебилы и отморозки всегда найдут способ причинить вред ближнему своему. Запретите пневматику - тыкнут в глаз карандашом.
Можно всё, с дуру, позапрещать - самый примитивный и глупый подход.

1. Надо ужесточать наказание на причинённый вред. В том числе и для несовершеннолетних - "онижедети" не должны быть безнаказанны. Особенно за тяжкий вред и убийство. Вводить смертную казнь.
2. Нужно выстраивать, разрабатывать и воплощать реальную социальную программу. Нужно воспитывать людей. Нужна действительная, продуманная социальная идеология. Идеологии в России НЕТ. Нет ничего, что было бы нравственным фундаментом. Нет ничего, что объединяло бы людей, делало бы их ближе друг к другу.

Люди разобщены, в их головах информационный хаос.
С этим не борются, а даже наоборот - всё это целенаправленно развивают. На госканалах - насилие, быдлячество, разврат.
Поэтому никто не будет решать, в действительности, эти проблемы. Поговорят - и забудут.
19:16
21.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена