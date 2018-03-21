Собчак почувствовала себя плохо после поездки на полигон "Кучино"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Политик Ксения Собчак в среду на встрече с жителями Волоколамска в связи с ситуацией на полигоне "Ядрово" упомянула о своем недомогании. Ее представитель Ксения Чудинова пояснила РИА Новости, что Собчак почувствовала себя плохо еще после посещения полигона ТБО "Кучино".

Собчак приехала в Волоколамск в связи с поступившими сообщениями местных жителей о плохом самочувствии, предположительно, из-за запаха с полигона "Ядрово". Чуть позднее политик со ссылкой на замминистра здравоохранения Московской области Владимира Ющука сообщила, что результаты токсикологической экспертизы жителей Волоколамска подготовят к пятнице.

"На сегодняшний момент, что мне было обещано – это контроль за тем, что у всех будет взята кровь и независимая экспертиза, токсикология. Тоже хочу сказать сразу, вот я делала сама (анализы) на токсикологию, когда я ездила, в том числе, в прошлый раз. Я сейчас тоже нахожусь в определенном состоянии, и я понимаю, что это (ожидание результатов) занимает всегда два дня. Друзья, это не вранье — токсикологию нельзя взять сразу. Сегодня возьмут анализы токсикологические, это всегда занимает минимум два дня", — сказала Собчак в среду, обращаясь к жителям Волоколамска.

В свою очередь Ксения Чудинова пояснила РИА Новости, что Собчак почувствовала себя плохо в ходе предыдущей поездки на полигон "Кучино". "Она дико простужена еще с дебатов. (Определенное состояние началось — ред.) после свалки в Кучино. Мы там потравились, и многие из нашей команды, кто там был, заболели", — рассказала Чудинова.

Собчак еще в статусе кандидата в президенты России от партии "Гражданская инициатива" 2 марта приехала на полигон ТБО "Кучино", где пообщалась с жителями города Балашиха, которые, по данным пресс-службы, обратились в предвыборный штаб Собчак из-за экологической ситуации в районе полигона.

На полигон "Кучино" ежегодно свозилось порядка 600 тысяч тонн отходов, 90% мусора привозилось из Москвы. Полигон был закрыт в конце июня после жалобы жителей Балашихи президенту РФ Владимиру Путину. Сейчас на свалке, существовавшей с 1964 года, идут предрекультивационные работы. После рекультивации, запланированной на конец 2018 года, на этом месте планируют разбить экстрим-парк или обустроить горнолыжный спуск.

Ранее в среду сообщалось, что ночью на полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в среду в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Местные жители считают, что ухудшение самочувствия детей связано с работой полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска. Специалисты минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном "Ядрово".

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор московской области Андрей Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Воробьев подчеркивал, что власти должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, чтобы все действия в этом направлении были понятны жителям.